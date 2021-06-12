Москва на пороге локдауна. Бизнес заговорил о контрольном выстреле

На удаленную работу власти рекомендуют перевести сотрудников старше 65 лет и «хроников», за исключением привитых. Одновременно Сергей Собянин просит руководителей и владельцев компаний и предприятий усилить стимуляцию вакцинации.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — говорят чиновники.

Власти Москвы сделали шаг к локдауну. Резкие ограничения они объяснили осложнившейся ситуацией с распространением коронавируса за последнюю неделю.

По 20 июня в Москве запрещены зоопарки, а 141 общегородская территория попала под жесткие ограничения эксплуатации. При их посещении нельзя пользоваться «объектами инфраструктуры» — беседками, скамейками, спортивными площадками. То есть можно только гулять. В списке — ВДНХ, ЦПКиО Горького, Воробьевы горы.

Москва отменила дискотеки и бары. С 23 до 6 часов общепит обязан работать только навынос.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал новые ограничения «контрольным выстрелом» для общепита. По его мнению, отрасли потребуется финансовый спасательный круг.

В Москве после указа мэра Сергея Собянина о длинных выходных заговорили о всеобщей вакцинации. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что привитым работникам планируется раздавать значки «Я вакцинирован».

За неделю в Москве заболели 32 тысячи человек, в последние сутки — 6701. Это в полтора раза выше, чем в начале второй волны пандемии осенью 2020 года. Пиковых значений она достигла в декабре, и тогда показатели госпитализации соответствовали сегодняшним столичным цифрам. Суточный прирост заболеваемости в Москве превышает 14 %.