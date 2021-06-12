FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
16
Печать

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом рекомендуют переводить сотрудников на удаленку

Рост заболеваемости коронавирусом заставил власти Москвы принять ограничительные меры.

С 13 июня работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку, сообщает мэрия столицы 12 июня.

С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, говорится в сообщении мэрии.

За неделю в Москве заболели 32 тысячи человек, в последние сутки — 6701. Это в полтора раза выше, чем в начале второй волны пандемии осенью 2020 года. Пиковых значений она достигла в декабре, и тогда показатели госпитализации соответствовали сегодняшним столичным цифрам.

Суточный прирост заболеваемости в Москве превышает 14 %. В Петербурге коронавирус распространяется медленее, если верить официальным отчетам. Медики и пациенты не разделяют оптимизма чиновников.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

266085280
В Петербурге, нет свободных коек для ковида, скорые не забирают, статистика по СПБ - ложь. Нас не закрывают, потому что 2 июля последняя игра чемпионата. Выписка из больницы в 4 смены, людей недолечивают и выписывают, чтобы более тяжелых взять.
sektor7
Прививку надо делать. Обязательно.
Всем крепкого здоровья!
Берегите себя
Андрей Алексеев
эх блин. Похоже сделают обязательную вакцинацию к осени
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний