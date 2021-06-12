В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом рекомендуют переводить сотрудников на удаленку

С 13 июня работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку, сообщает мэрия столицы 12 июня.



С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, говорится в сообщении мэрии.

За неделю в Москве заболели 32 тысячи человек, в последние сутки — 6701. Это в полтора раза выше, чем в начале второй волны пандемии осенью 2020 года. Пиковых значений она достигла в декабре, и тогда показатели госпитализации соответствовали сегодняшним столичным цифрам.