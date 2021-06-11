«Совсем задохнемся с этим Евро»: как Петербург переживет третью волну

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Ситуация в больницах Петербурга такая, что врачи тяжело вздыхают, думая про начало Евро-2020. А когда упоминаешь «Алые паруса», закатывают глаза. Не спасают ни связи, ни частные скорые — очереди уравняли шансы. Задевает даже людей без коронавируса — другие болезни-то никуда не делись.

Покровская больница давно стала лакмусовой бумажкой пандемии в Петербурге: если здесь появляются очереди, значит, дела идут так себе. В последние дни они стоят каждую ночь.

«Наша больница рассчитана на 543 койки. Сейчас лежат больше 700 человек. На пол людей не кладем, но половину дня пациент вполне может лечиться сидя в коридоре, — рассказывает медсестра Анна (имя изменено). — Это не вина Покровской больницы. Мы бегаем, как ужаленные, ни секунды бокс не простаивает, тяжелых без очереди берем. До такой степени набегаешься за день, что голова начинает кружиться от нехватки воздуха. Поэтому я думаю, что это вина отдела госпитализации. Почему они не распределяют потоки равномерно на все больницы? Приезжающие скорые говорят, что просят другой стационар, посвободнее, а им не дают. А бывает, что скорая или неотложка отстоят очередь у нас всю ночь, а утром им вдруг дают перенаряд в другую больницу. Это же издевательство, в первую очередь над пациентом».



Саму Анну на днях подкосил ковид. Она лежит дома, но рвется на работу — рук в больнице всегда мало: кто-то тоже болеет, кто-то в отпуске («только на две недельки, без них совсем сгинем»).

«У меня не было антител, и я не прививалась. Видя, сколько приезжает после вакцины, я даже еще больше начала сомневаться. Потом хотела привиться чумаковской прививкой, но не успела. Мне положена компенсация за заражение. Но я пока об этом не думаю. Здоровье бы поправить и поскорее в бой, коллегам помогать, — добавила медсестра. — Мы, наверно, совсем задохнемся с этим Евро».

Врач скорой Юрий (имя изменено) говорит, что в «кем-то положенные» 20 минут на прием одной машины в больницах давно не укладываются. Уходит по часу-полтора на каждую, а местами скапливается по 15 карет за раз. Пиковая нагрузка приходится на вечерние часы и ночь.

«Стоит больница на Солидарности, Покровская, 37-я постоянно, позавчера даже в 15-ю стояли очереди, чего не было ни в первую, ни во вторую волну, — отмечает врач. — Мы все стоим и ждем. А ведь это бригады скорой помощи, которым положено прибывать на вызов до 20 минут. Нетрудно представить, что бывает, если из шести машин одной станции три встанут в такой очереди. Нет никакой координации между стационарами и центральной подстанцией. Ну неужели за полтора года нельзя было попытаться эффективнее наладить взаимодействие?»



По его словам, усложняет всё и политика работы поликлиник.

«Участковые врачи не направляют пациентов на томографию сами, а пишут пневмонию под вопросом и дают направление на госпитализацию. Подстраховывают себя. И вместо закупленных городом машин «Ларгус» пациентов везет скорая, пропадая на несколько часов, — отмечает Юрий. — Как было обозначено в начале пандемии, машина СМП — это же бокс... Но скорая благодаря этой «идее» утрачивает свое главное назначение — быть скорой (то есть быстрой) медицинской помощью. У нас задержки с вызовов по 3 — 5 часов уже норма. Бывает и больше».

Пациенты в целом разделяют впечатления врачей. Артема забрали из коммуналки с коронавирусом и прокатили по двум стационарам за сутки.

«Сначала меня привезли в Мариинскую больницу. Но там решили, что я легкий, и через несколько часов отправили в «Ленэкспо». Три часа ждал скорой, а потом около часа мы стояли в очереди в седьмой корпус. Врачи ругались друг с другом — кто-то лез без очереди, кто-то спорил. В итоге меня весь день, с 8 утра, не кормили, приняли под вечер в «Ленэкспо», а врача я увидел только на следующий день. Хорошо, что я себя хотя бы относительно нормально чувствую».



Читатель «Фонтанки» Александр попал в больницу на пятый день болезни.

«Везде в маске, руки постоянно дезинфектором обрабатывал, массовые мероприятия не посещал, общественным транспортом не пользуюсь, видимо, судьба такая. Температура пять дней была 39,5 С. Скорая в воскресенье повезла в Александровскую больницу. Примерно в 10 вечера, когда подъехали, мы были двенадцатыми. За два часа сдвинулись на три машины всего. Но потом мне повезло, что врач из приемного покоя обходил экипажи и уточнял состояние, и так как у меня было готовое КТ с 30% поражения (догадался сделать сам), нашу машину пропустили без очереди. А так до 5 утра можно было бы простоять», — рассказал Александр.

В больнице он лежит в шестиместной палате, в которой пациентам от 25 до 60 лет. В коридорах люди не сидят, но в больнице, по его наблюдениям, активно освобождают подсобные помещения и ставят кровати для новых больных, которые всё прибывают.

Петербуржец Руслан рассказал, что пытался вызвать скорую своему знакомому с коронавирусом. А его отговаривали.



«Через 6 часов после вызова позвонил мужик из скорой помощи и начал уговаривать отменить вызов, так как их бригада только сделает анальгин внутримышечно и 100% не будут никуда забирать. Рассказал, что у него люди уже 30 часов ждут скорую с температурой, — написал Руслан. — В городе нужно вводить военное положение, а вместо этого все танцуют ламбаду».

От задержек скорой страдают и обычные пациенты без коронавируса. Инфаркты и другие проблемы со здоровьем никуда не девались, а помощь задерживается.

«Красногвардейский район. У меня чуть не умерла мама. Она пенсионерка, были сильные боли в области сердца. В понедельник несколько раз вызывали скорую — она так и не приехала. Думали, что станет лучше, прождали до четверга. Но стало совсем плохо, и я начала звонить всюду, куда только могла. Повезло — машина была в соседнем доме. Маму забрали в больницу с инфарктом. Врачи сказали, что если бы в понедельник забрали, то не было бы и инфаркта...» — рассказала «Фонтанке» читательница Наталия.

Не спасает даже частная скорая. Петербургский комик Илья Соболев в Instagram рассказал, как он с трудом отправил в больницу отца с коронавирусом. Бесплатная скорая из-за «невероятной загрузки» поставила вызов в очередь и предложила подождать пять часов.



«Знакомые подсказали: значит, в платную надо обращаться. Звоню в платную. Та, которая за шесть тысяч, говорит: только на 10-е число. Та, которая за 10 тысяч в час, говорит: «Хорошо, назначим экипаж, приедем», — описал Илья Соболев. — Приехали, забрали. Больница рядом. И они стоят в очереди пять часов. Для того, чтобы попасть в больницу. Я не шучу. Скорая помощь, среднее состояние».

Основатель и главный врач частной скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах кратко описал ситуацию в Петербурге в своем Facebook так: «У нас пипец!» Он подтвердил, что очереди из скорых стоят практически во все ковидные стационары города.

«Ну подумаешь, посидят-полежат пациенты в скорой с дыхательной недостаточностью, часов по 5, по 6, ничего страшного, рядом же врачи, помогут. Посидят, конечно, без еды, без воды, без туалета, без кислорода, который имеет тенденцию заканчиваться, врачи тоже рядом в СИЗах, тоже без воды, еды и туалета, и они-то у нас бессмертные, заразиться не могут, ведь вирусной нагрузки в автомобиле скорой никакой нет… Мне кажется, принцип у них был такой — «а может, само рассосётся«… Неа, не рассосётся, наоборот», — отметил Авербах.



По его словам, уже нет мест в больнице Боткина, в больнице Святого Георгия, в Покровской больнице, в Александровской, в больнице номер 40 в Сестрорецке, в 122-й больнице, в «Заре», в «Ленэкспо».

«Нет от слова «совсем». Сейчас в этих стационарах города происходит экстренная выписка пациентов, чтобы освободить места, хорошо, если не будут выписывать недолеченных…Сегодня открыли Госпиталь ветеранов, там, наверное, пока места есть», — отметил главврач CORIS.

И напомнил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

«Срочно надо вспомнить про дистанцию, про резкое уменьшение количества контактов, про респираторы. Берегите себя, без вас самих никто вас не убережёт», — резюмировал Авербах.

Официальная статистика по госпитализации и свободным койкам в Петербурге, тем временем, перестала публиковаться. А глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что число заболевших коронавирусом в Петербурге растет из-за активизации самого вируса и небрежности жителей, которые перестали носить маски.



Если вы врач и хотите рассказать об обстановке или больной или родственник, и вам есть чем поделиться о ситуации в системе здравоохранения Петербурга — пишите на mail@fontanka.ru Написать

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

