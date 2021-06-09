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Люди расслабились, вирус активизировался. В Смольном объяснили подъем заболеваемости коронавирусом

Глава комздрава назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Число заболевших коронавирусом в Петербурге растет из-за активизации самого вируса и небрежности жителей, которые перестали носить маски. Такое мнение 9 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» высказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов», — отметил он.

Второй фактор — цикличность развития пандемии. «То, что мы наблюдаем сейчас, — это очередной период активности процесса», — добавил Лисовец.

Способствует распространению и недостаточное число вакцинированных граждан. «Та прослойка, которую мы рассчитывали видеть за счет вакцинации, не позволяет рассчитывать на коллективный иммунитет», — сказал он.

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Комментарии (6)

Guest1234
Когда что-то идет хорошо - это благодаря умелому и умному руководству. Когда что-то идет не так - виноват народ и другие объективные обстоятельства.
Беспроигрышные объяснения.
alexpv
Отменяйте ЕВРОфутбол, если не отменяете, значит все в порядке с вирусом и проблем в городе нет. Прошлой весной и осенью даже мелкие кафешки и магазинчики закрыты были, не говоря уже о фудкортах, а тут целые стадионы битком набиты болельщиками будут.
Если не отменяете и считаете это нормальным, то не надо на горожан валить все ваши проблемы.
***_555
Чинушки-то всегда и все в масках. Ага.
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