Люди расслабились, вирус активизировался. В Смольном объяснили подъем заболеваемости коронавирусом

«На улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют СИЗ. Возможность распространения вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Это один из основных факторов», — отметил он.



Второй фактор — цикличность развития пандемии. «То, что мы наблюдаем сейчас, — это очередной период активности процесса», — добавил Лисовец.



Способствует распространению и недостаточное число вакцинированных граждан. «Та прослойка, которую мы рассчитывали видеть за счет вакцинации, не позволяет рассчитывать на коллективный иммунитет», — сказал он.

