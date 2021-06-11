Как либеральная молодежь вакцинацию в Петербурге проваливала

Молодежь и правда своенравная и независимая пошла. Партии и правительству не верит. Совсем от рук отбилась, не дает старикам Россию-матушку с колен поднять. Но, может, и «в консерватории что-то подправить?».

Конечно, с живущими советскими привычками людьми работать сподручнее. Но заслуга невеликая: пенсионеры с радостью отдают гробовые накопления первому же проходимцу из телефона и голосуют, за кого скажут, «лишь бы не было войны». А молодежь строем не водили в детстве — им что-то доказывать и объяснять надо. Или хотя бы не скрывать.



Петербургский КЗАГС с конца прошлого года не публикует на своем сайте статистику по смертности. «Уточнение данных», — заявляют на мои запросы и таинственно молчат https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69733821/. Но это ладно, Петростат с Росстатом еще не запретили, и мы узнаем что-то с задержками.

Но вот статистика по госпитализациям, числу активных больных, обращениям в больницы с ковидом пропала с концами. В Петербурге, в отличие от многих других регионов, публиковали справку так называемого межведомственного координационного совета в ежедневном в режиме.

Из последней, которая вышла 2 июня, в «нулевой» день ПМЭФ, мы узнали, что за сутки за медицинской помощью обратились 1670 человек с подтвержденным коронавирусом. Это вам не стабильные 800+ от Оперштаба. А число активных больных за неделю с 26 мая по 2 июня подскочило с 16 до 19 тысяч человек, а за день в больницы увезли 510 горожан. В октябре 2020-го на фоне похожих цифр власти сами https://www.fontanka.ru/2020/10/22/69513375 трубили вторую волну.



Почему пропали данные, никто не говорит. Чиновники не отвечают на письма, сообщения и звонки о коронавирусной статистике. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана вовсе сыграл в несознанку, заявив мне, что не уверен, что говорит именно со мной, забыв, видимо, что уже давал комментарии по телефону.

Но в Смольном явно что-то знают. Расширяют «Ленэкспо», «Зарю», переводят на инфекционные койки весь Госпиталь для ветеранов войн. Но в официальном релизе об этом рассказывается как о подготовке резервов для Евро-2020. А о том, что в городе увозят в больницы уже больше 700 человек в сутки, мы узнаем случайно. Как и про 92% занятых коек. А о ночных очередях из скорых в больницах нам сообщают читатели. Или медики, которые, рискуя карьерой, выступают анонимными источниками.

Институт гриппа собирает данные по осложнениям после вакцинации в Петербурге. Прекрасно. Но эти данные также не публикуются почему-то.

Или смерти после вакцинации. Мы знаем минимум о трех. Тоже никаких подробных объяснений после заседаний иммунологической комиссии не последовало: шел пенсионер и умер на улице после укола, бывает. По повторным заболевшим статистики тоже нет, говорит петербургский Роспотребнадзор на каждой пресс-конференции.



Так какого доверия вы ожидаете в информационном вакууме?

В итоге и получается, что одни считают, что коронавирусную статистику занижают, другие — что завышают. Кто-то не верит в эффективность препаратов и боится побочных эффектов и «чипов» от Билла Гейтса. Другие ждут, пока вакцину испытают на бюджетниках и странах третьего мира и уверены, что молодые тяжело не болеют. А врачи скучают в прививочных пунктах, пока пандемия без коллективного иммунитета выходит на третью волну.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

