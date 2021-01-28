Смерти уточняются: петербургский КЗАГС объяснил, почему до сих пор нет статистики за декабрь 2020 года

Председатель комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина ответила на вопрос «Фонтанки» о том, когда будут опубликованы итоги декабря 2020 года по смертности. Обычно данные за прошлый месяц всегда публиковались в первых числах нового, но январь 2021-го близится к концу, а итогов всё нет.



«Сведения о регистрации актов гражданского состояния за декабрь 2020 года будут размещены на сайте комитета в разделе «Статистические данные» по завершении мероприятий по уточнению данных», — ответила Маталина на запрос «Фонтанки» 28 января.

