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Смерти уточняются: петербургский КЗАГС объяснил, почему до сих пор нет статистики за декабрь 2020 года

Председатель комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина ответила на вопрос «Фонтанки» о том, когда будут опубликованы итоги декабря 2020 года по смертности. Обычно данные за прошлый месяц всегда публиковались в первых числах нового, но январь 2021-го близится к концу, а итогов всё нет.

«Сведения о регистрации актов гражданского состояния за декабрь 2020 года будут размещены на сайте комитета в разделе «Статистические данные» по завершении мероприятий по уточнению данных», — ответила Маталина на запрос «Фонтанки» 28 января.

Как ранее писала «Фонтанка», по предварительным итогам, декабрь стал худшим месяцем по смертности в 2020 году. В Петербурге умерли 8,59 тысячи человек, что на 76 % больше, чем за декабрь 2019-го.

© Фонтанка.Ру

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