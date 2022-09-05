Поднебесная жесть, или Как я пробовал разное китайское

Все началось летом. Поддавшись 30-градусной жаре в Петербурге, купил вентилятор, точь-в-точь как немецкий. Но китайский, с китайским названием. Тяжеленный - целиком из нержавейки. Лопасти винта - как лезвия блендера. Противовес - чисто каток от танка. И вот первое включение.

На первой скорости чувствуешь себя на карусели «Ромашка». На второй и третьей – пилотом штурмовика. Вибрации - как в «буханке» на ухабах. Вентилятор прекрасный, но холодит не особо. На следующее лето уже смотрю кондиционер. Но это меня ничему не научило.



Из любимого мной сервиса доставки в последний месяц пропали нормальные порошки. На выбор остались только какао-порошок «Красный октябрь» и китайский стиральный 2 в 1. «Скидка в половину цены? Беру».

Принесли китайскую коробчонку с мерной ложечкой, всё в иероглифах, хоть и написано, что Ростов-на-Дону. Порошок прекрасный: выглядит как пенопласт, не пенится, не пахнет, налета в барабане не оставляет. Я даже пробовал стирать без него — эффект тот же. В итоге нашёл дефицитный Tide.

Пасты, кроме псковских, тоже пропали. Поэтому взял китайскую. Коробка точь-в-точь Blend-a-med, но фиолетовая и в иероглифах. Цена вдвое ниже. На русском только микроскопическая полустертая наклейка, из которой можно понять, что паста борется с зубами и укрепляет кариес. Или наоборот. В общем, паста забористая. Кто брал в Таиланде пасту в круглых баночках, тот поймет — во рту потом холодок. Надеюсь, что зубы отнесутся с пониманием.



Средство для посуды тоже взял китайское. С «запахом морской соли». Химоза суровая - жир растворяет и даже воде не поддается. На посуде остается тонкой пленкой и при нагреве начинает испаряться. Вкус у блюд портит, еще и уходит, зараза, медленно. Пришлось взять на замену финский Fairy.

Расставлю точки над i. Конечно, марка «Сделано в Китае» уже давно не признак халтуры. В Китае одновременно делают и Abibas, и Apple. Одно дело китайский ширпотреб, а совсем другое — товары, сделанные под контролем транснациональных корпораций: от кроссовок Nike до смартфона, разработанного в Калифорнии. Я сам пользуюсь карточкой UnionPay, которая позволяет жить без MasterCard и Visa, смотрю TikTok, а по дому ездит китайский робот-пылесос Xiaomi, поэтому предубеждений насчет Китая не имею.



Но в плане бытовой химии надежды на восточного соседа оказались несколько завышенными. Так что если будете брать, то уж берегите себя.