Из Тильзита в Советск: как я хлебнул разрухи через речку от Европы

Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Многие знают сыр «Тильзитер» и помнят из уроков истории про мирный договор с Наполеоном, но не все в России уверенно покажут тот самый Тильзит на карте. Меня трудно удивить атмосферой разрухи, но у него получилось.

Когда-то здесь были замки рыцарей Тевтонского ордена, затем богатый город, переживший великую чуму, нашествия нескольких армий и обе мировые войны. В 1946 году он без большой фантазии превратился в Советск. Это второй «мегаполис» Калининградской области по размеру, но не по турпотоку. Он не так разрекламирован, как Куршская коса или Светлогорск с Зеленоградском, а добираться сюда долго и не очень удобно.

Но, в отличие от Кёнигсберга — Калининграда, центр которого по большей части погиб в английских бомбардировках и пророс хрущевками, в Советске сохранились целые кварталы немецкой застройки оригинального Тильзита с атмосферой Восточной Пруссии. Теперь по большей части нуарной.

Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На пути к городу уверенно начинает ловить литовское радио. А на въезде ощутимо трясти — под колесами, кажется, еще прусская брусчатка и положенный поверх, но почти сошедший от старины отечественный асфальт. Дыры в дороге — как в том сыре.

Ночи здесь темные, торчат лишь столбы от фонарей. Фасады некоторых домов облупились настолько, что не осталось никакого декора и даже цвета — одни голые кирпичи. Много заколоченных «заброшек» и горевших зданий. В общем, на первый взгляд кажется, что война здесь закончилась только вчера.

Есть пешеходная улица с памятниками воину-освободителю, лосю и тильзитскому трамваю. Вагон, кстати, немецкий найти не смогли, поэтому стоит петербургский, который там никогда не ходил. Красивый фасад Театра Королевы Луизы — с заглушками вместо окон, внутри рухнула кровля. В других исторических зданиях, которые навевают мысли о Европе, — китайские железные двери, дешевые белые пластиковые окна.

Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На набережной рядом со знаменитым мостом Королевы Луизы огромная буква Z в цветах георгиевской ленточки гордо смотрит прямо на реку. Это послание «наружу» — на противоположном берегу Немана стоят литовские пограничники. За углом аллея военной техники: истребитель, вертолет, БМП, БРДМ, танк Т-34 . Тоже своего рода послание. В доме, где жил Александр I , — лавка Бахуса и магазин для животных.

Если в Петербурге сойти с вылизанного Невского и сразу 300 лет видно, то здесь — все 600. Во дворах газоны запаркованы древними «Мерседесами» и БМВ из Германии. По петербургской привычке заскакиваю в первую открытую дверь. Ощущение, как будто нырнул в заброшенный подвал. Освещения нет, на деревянной лестнице без перил дыры в досках. Плесень, зеленые стены. Захожу в соседнюю дверь, затем еще один дом — те же ощущения. Домофоны отсутствуют, но шансы найти артефакты старины минимальны — где-то разве что уцелела входная дверь или пара плиток. Ничто почти не выдает немецкие корни.

Рядом, в часе езды, находится Черняховск — бывший Инстербург. Здесь делают «Старый Кёнигсберг». Город сильнее Тильзита — Советска пострадал в войну, здесь рыхлая застройка, дома иногда торчат, как зубы в пустой челюсти. Но есть руины замка и целые кварталы жилой застройки, которые могут посоревноваться с Советском за звание самых убитых. На центральных улицах пытаются красить фасады, но за красивыми дверями иногда скрывается настоящий общественный туалет.

Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На исторических фото можно увидеть, как целом отличные здания год от года ветшали, горели и разваливались на части, а среда вокруг них деградировала до современного состояния. На стенах домов отпечатались печные трубы и скошенные крыши — тени исчезнувших собратьев. Во дворах сараи и горы мусора, выкорчеванная плитка с тротуаров.

Справедливости ради стоит отметить, что в таком способе хозяйствования нет никакого злого умысла именно к прусскому наследию, да и к любому иностранному. Похожие картинки вы найдете и в городах, доставшихся от Финляндии, не говоря уж про исконно российскую глубинку. Специфика Советска в том, что на фоне его состояния Калининградская область активно продвигает (до недавнего времени точно продвигала) особую «немецкость» края, предлагая поездки в «Русскую Европу». Половина гостиниц и кафе в Калининграде и других городах региона обыгрывает в названиях старые немецкие топонимы, а местные новостройки заигрывают с ганзейским и фахверковым стилем. Но в Тильзите вас ждет совсем другое — хотя любители есть на любой колорит.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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