Как «омикрон» добил вакцинацию в Петербурге

Все заболевшие, конечно, дежурно замечают, «если бы не прививка, то мы бы сейчас не разговаривали», но едва ли кто-то знает точно. Семь раз привитый Жириновский уже отправился в больницу в тяжелом состоянии.

Вопрос целесообразности вечная тема споров. Все, кто был уверен, давно привились и даже ревакцинировались. А вот в рядах сомневающихся явно пополнение. Очередей на вакцинацию не видели давно, а теперь о результатах стало даже стыдно отчитываться.

В последний раз темпы вакцинации упоминались комитетом по здравоохранению в своём Telegram-канале месяц назад — 13 января. «За минувшую среду в Санкт-Петербурге впервые прошли вакцинацию 11 102 человека. Всего выполнена 19 781 инъекция», — отчитались чиновники.



С тех пор стало хуже. За минувший понедельник в сутки в Петербурге вакцинировали 1 400 человек первой дозой и еще 5 600 — второй. Для сравнения за то же время положительный тест получили в три раза больше петербуржцев. А за всю прошлую неделю заболели еще 100 тысяч человек. «Омикрон» справляется быстрее.

Когда-то, до Нового года, в Смольном ориентировались на 30–40 тысяч прививок в сутки и ожидали, что скоро выполнят норматив Минздрава — 3,5 миллиона полностью вакцинированных петербуржцев. Но к середине февраля 2022 года в их собственных отчетах нет и полных трех. При этом число привитых больше полугода назад нарастает, и у 800 тысяч людей в городе уже практически нет иммунитета к коронавирусу — им нужно ревакцинироваться. Процесс пошёл в обратную сторону.

Для многих стимулом к вакцинации был не столько страшный вирус, сколько жесткие ограничения — QR-коды на фитнес, театры, кафе, магазины. В перспективе — на самолеты и поезда. Но федералы сменили курс прямо в процессе рассмотрения законопроекта. В итоге ограничения в России, наоборот, начали сниматься. В Петербурге власти пока держатся, хотя и вынуждены выслушивать жалобы бизнеса, который якобы эти коды яростно проверяет. У кого-то даже, наверное, спрашивают паспорта. Но при дежурном отношении смысла в этих кодах уже не очень много.



В Европе всё иначе. За счет вакцинации в новую волну смертность там снизилась, она «оторвалась» от количества случаев инфицирования. В Петербурге по-прежнему стабильные шестьдесят смертей в день. А госпитализация близка к рекордам летней волны. Возможно, что многие тяжелые случаи этой зимой можно было бы предотвратить, если бы темпы вакцинации соответствовали ведущим европейским странам, детей начали прививать не сейчас, когда начали заканчиваться койки, а еще в прошлом году, а дистант объявили сразу после новогодних каникул. Но это всё допущения, уровня «с болезнью мне помогла справиться именно прививка».

По факту выбран другой курс — дистанционные больничные, всеобщий диагноз ОРВИ, выписка без тестов, снятие карантина для контактных. Переболеют все. А те, кто выживет, в конце получат QR-код по антителам.

Илья Казаков, «Фонтанка»

