30 часов на автобусе: как увидеть Петербург и возненавидеть навсегда

Убить впечатления от первой поездки в Петербург можно многими способами. Например, купить автобусный тур, как моя родственница из Поволжья. После трех десятков часов в забитом стареньком «Мане» без кондиционера с двумя детьми и пяти дней в гостинице на проспекте Металлистов вы будете ненавидеть Северную столицу всей душой. И свою жизнь заодно.

Нет, они не мазохисты — простые инженеры из провинции, которые честно накопили на этот «отдых». Ни много ни мало на семью он стоил около 100 тысяч рублей. Это я к колонке Венеры Галеевой про «нищеброда» с «ЗП в 35 тыщ». К несчастью, поездка пришлась еще и на подготовку к параду ВМФ и Африканский форум, что добавило колорита.



Программа тура: обнять и плакать. Каждый день один и тот же автобус, что привез в Петербург, забирает из гостиницы в Полюстрово и везет в прекрасные дали. В первый день они внешне осматривали Стрелку Васильевского острова, Двенадцать коллегий, Кунсткамеру, Сенатскую, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Марсово поле и Конюшенную площадь. И всё это по перекрытиям и забитым дорогам под монотонный голос экскурсовода и легендарное «Посмотрите налево, посмотрите направо». Красивые виды и короткие выбегания на улицу слились в бесконечную кашу. Лучше пешком, чем так.



День второй — Летний сад, там «здоровались с нимфами». Никогда так не делайте. Следом Казанский собор, всё на том же автобусе. Почему именно в таком сочетании — непонятно. День третий — Владимирский дворец (Дом ученых), Петропавловская крепость.

В день четвертый пробивались в Царское Cело сквозь кортежи. Успели в Александровский и Екатерининский (в версии экскурсовода — «Екатериновский») дворцы, а на сам прекрасный парк времени почти не осталось. В финале — музей Фаберже и немного свободного времени.



Здесь уже фантазия привела на Невский проспект. По краткой, но точной характеристике туристов: «маршрут хреновый». Прошли километры через толпы, «наглотались пыли». Хотели на «Гранд Макет» поехать посмотреть, но билеты закончились; пришли к Исаакию, чтобы подняться на обзорную площадку, — она уже закрылась. Но хотя бы в пышечную на Большой Конюшенной стоять не стали — «мы не настолько любим пончики». На кораблике не поплыли: «Дорого, да и в программе не было». Зато попали на «коня» с фотографиями (классический развод).



То есть не увидели город ни с воды, ни с крыши, не добрались в Коломну или даже просто в Новую Голландию с Севкабелем. И вскоре они уже тряслись в двухдневном обратном путешествии. Детям не понравилось.

Таких региональных туров и пострадавших от незнания туристов — тьма. Достаточно проехаться по городу — и вы увидите десятки автобусов с иногородними номерами на Исаакиевской площади или у Летнего сада. За первые шесть месяцев 2023 года Петербург посетило больше 4,1 млн туристов — на 10 % больше, чем год назад. Большая часть из них — более 3,9 млн человек — приехали из других регионов России. А один турист в среднем оставляет в городе 36 тысяч рублей. Всего в прошлом году они потратили в Петербурге 366 млрд рублей. При этом участники рынка еще в новогодние праздники начали отмечать, что турист в среднем обеднел. И они всё больше видят людей невысокого уровня дохода, которые тратят если не последние, то минимальные деньги. Например, приходят в ресторан на Невском проспекте, заказывают еду, а потом под столом начинают разливать собственную водку. В плюсе — демократичные заведения, владельцы апартаментов и квартир. Но в Петербурге хватает и бесплатных развлечений и достопримечательностей, так что дело и в фантазии, а не только в деньгах.



К сожалению, я ничего не знал о подготовке этой поездки и не успел спасти впечатления от города.

Бывает и иначе. Например, посоветуешь знакомым, что посмотреть в отпуске в Петербурге: модные кафе, парадные, экскурсии... А потом читаешь в соцсетях: замёрзли как собаки, солнца белого ни разу не видели, с утра до ночи свинцовое небо, город душный, грязный, лица жителей кирпича просят, а в душах одна беспросветная, безнадежная депрессия.

И выясняешь, что жили в хостеле у Московского вокзала, гуляли по Невскому в легкомысленных пальто и на каблуках в декабре, питались на Апрашке тухлой шавермой, а в последний день ещё и полирнули впечатления часовой очередью в Кунсткамеру и забитым Петергофом. И тут же миллион сочувственных лайков и лучей поддержки от таких же «опытных» подписчиков: «Это же Петербург. Там так всегда».



Илья Казаков, «Фонтанка»

P.S. Советы по спасению отпуска ищите среди статей «Фонтанки», которые вышли в проекте «Отличный Петербург». Там вы найдете все, чтобы поездка в наш город не оказалась разочарованием.



Он написан вместе с аудиторией «Фонтанки», и в нём собрано лучшее в Северной столице от знатоков и поклонников Петербурга. Вместе с горожанами мы ищем интересные места, прокладываем новые маршруты по знакомым и незнакомым улицам, дворам и паркам, знакомимся с достопримечательностями от наших читателей. Гости города и горожане с помощью этих находок открывают свой город на Неве.

