Не заводите роман с нищебродом — от этого портится цвет лица

«Мужик пишет, что хочет отношений, семью и ухаживать за девушкой, и при этом его устраивает его зп в 35 к. Сдержалась, не стала объяснять, почему на 35 к. никакой семьи особо не получится)».

После этого бесхитростного поста пользовательницы Lamadrama в одной из соцсетей разверзся филиал ада. Дискуссия стремительно вышла за рамки традиционного хорового воя на тему «все бабы — проститутки, зато все мужики — козлы». Там дело серьезнее.

Масштабы социального неравенства в России представлены во весь рост. Интернет пока одинаково раздают и в Москве, и в Ивановской области. И вот мадамы с Патриков постят скриншоты своих расходов за месяц — под 300 тысяч, и преимущественно на шмот. А джентльмены из регионов удивляются, о чем спор, если половина страны получает в месяц эти самые 35 к., а то и меньше. Что же теперь, всем массово впасть в целибат?



Прежде чем бичевать маминых пирожочков, которых «устраивает зп в 35 к.» (а план именно такой, даже не сомневайтесь), надо разобраться с первым камнем, после которого все посыпалось.

Пост сдержанной пользовательницы Lamadrama — это высказывание убежденного приверженца (вернее, убежденной приверженки) махровейшего патриархата. Того самого патриархата, который одной своей мозолистой пяткой наступает на голову женщине с ее фантазиями о собственных планах на жизнь, а другой уверенно давит мужчину. Потому что «мужик должен». Заметьте, в исходном сообщении не подразумевается, что в семье, где муж зарабатывает 35 к., жена тоже что-то зарабатывает. Например, те же 35 к. Да, не ахти какой расклад в современных экономических реалиях, но уже можно жить. Особенно если есть хоть какое-то собственное жилье и никто в паре не бухает, не играет и по ночам не бегает под чужими окнами с совочком и фонариком.



Это не отменяет вопрос: что делать, если жена уйдет в декрет и суммарные доходы упадут, а расходы неизбежно вырастут? Но запрос героя поста был на «отношения», «семью» и «ухаживать за девушкой», про детей речи не было. Брак без детей все равно считается семьей. Во всяком случае, пока наши законодатели не додумались подредактировать этот момент. Если бы запрос был «хочу семью и детей» — там была бы совсем другая арифметика.

Правда, та самая страна, в которой, в отличие от Патриков, «зп в 35 к.» считается приличной, каким-то образом плодится и размножается. Причин две. Одна — в головах у девиц, другая — у юношей в некотором другом месте.



Девицам с детства внушают всякую, извините, чепуху. «С милым рай и в шалаше», например. Мне вот интересно: кто-нибудь из тех, кто захламляет этим головы женщин, пытался в шалаше провести хотя бы одну ночь? Когда сыро, холодно, какая-то дрянь по ноге ползает? Я вот знавала пару, которая и правда так пожила пару месяцев в лесу на заре отношений (студенты, могли себе позволить). Отношения сложились. Правда, не обошлось без эксцессов. Переехали в городскую квартиру. В первую же ночь парень встал, не разлепляя глаз, подошел к двери спальни и привычным движением пустил струю в коридор. В лесу он всегда так делал. Там был рай. Угадайте, кто мыл пол.



Девицам с детства внушают, что быть расчетливой — некрасиво. Что меркантильно ожидать, что на свидание тебя пригласят в ресторан или даже в кино. Потому что «можно же дома что-нибудь приготовить» и «у меня два терабайта фильмов с торрентов скачано». Знаете, как выглядит такое свидание? Цитирую: «Мы пришли к нему домой, а в холодильнике было одно яйцо и какой-то прошлогодний фарш в морозилке. И представляешь, я приготовила ему пельмени!» Да, дорогая, ты приготовила пельмени из ничего, потом под предлогом просмотра двух терабайтов фильмов у вас случился первый секс. И следующие десять лет ты продолжала одной рукой готовить ему из ничего, проявляя чудеса смекалки и кулинарии, а другой рукой растила общего (случайно сделанного) ребенка.



Страшную вещь скажу: львиная доля населения страны — это дети, зачатые под влиянием стереотипа «быть расчетливой — это плохо» или случайно. Большая удача, что у эмбрионов нет ни ушей, ни памяти. А то много кому пришлось бы жить со знанием, что первые слова твоего папы в момент, когда он стал папой, были: «Я в них ничего не чувствую».



Вот поэтому российская демография плохо женится с экономикой. Но постепенно до людей (в первую очередь женских) начинает кое-что доходить. И тред про «хочу семью, но меня устраивает зарабатывать 35 к.» вызывает такую ядерную реакцию. Женские люди кожей чуют, что так может рассуждать только человек, который никогда в жизни ни о ком не заботился. И хорошо еще, если способен позаботиться о самом себе, мамин пирожочек (поздравляю, вы дочитали до этого места).



Когда мужчина говорит фразу «меня устраивает», эволюция человека отходит в сторонку и нервно курит. Потому что те, кто съел неандертальцев, изобрел колесо и пересек море, чтобы поселиться на земле пожирнее, рассуждали иначе.

Дело вообще не в волшебной планке в «35 к.», а в голове. Одна из дам в комментариях так и написала: предпочла бы учителя с зарплатой в 35 к., но без ментальных проблем, чем айтишника с 300 к., но с тредом про «Ашан». «Тред про «Ашан», чтобы вы знали, — это серия постов в бывшем твиттере некоего дизайнера Димы из Барнаула. Дима с первобытным цинизмом рассказывает, как возил девушек на свидания на парковку гипермаркета и занимался там с ними примитивным сексом.



Одна моя знакомая построила бизнес в Москве, купила квартиру и каждое лето вывозит себя, маму и сестру на Мальдивы. Ясное дело, платит за всех. Ей несложно. Она уже лет десять не может найти себе мужчину. Ее не волнует, зарабатывает ли претендент 35 или 36 к. Требований всего два: чтобы не создавал проблем и был интересным. И звезды никак не сойдутся. Попадаются или интересные, но потом приходится из отдела полиции вытаскивать, или идеальные питомцы. А кот с замашками нищеброда у нее уже есть.



Нищеброд — это не уровень зарплаты в моменте, а общее отношение к жизни. Смотрите не на зарплату, а на образ жизни. У нищеброда отсутствуют фантазия, интересное хобби и особенные навыки. Он не поведет вас на прогулку по городу, чтобы показать какие-нибудь секретные достопримечательности, о которых не знают туристы. А ведь это — бесплатно. Нет, дальше «давай посмотрим кино дома, я скачал» дело не пойдет. И будьте уверены, если выбирал он, то кино — шлак.



При этом самый большой страх нищеброда — стать «баборабом». Даже не пытайтесь повлиять на его репертуар, вам и дальше придется смотреть шлак, если вы хотите быть рядом с таким красавцем. И еще вас все время будут подозревать в меркантильном желании откусить что-нибудь от его условных «35 к.». И критиковать за каждую банку косметики, которую вы купили себе на свои деньги.



Так что не заводите роман с нищебродом. От этого портится цвет лица, падает самооценка, а жизнь становится короче на то время, что вы на этот роман убьете. А семья «на 35 к.» вполне может получиться. Но понадобятся фантазия, навыки и общие интересы.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

