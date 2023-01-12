«Очень обеднел турист». Смог ли петербургский бизнес заработать на новогодних праздниках

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В новогодние каникулы 2022–2023 года Петербург посетили более 1 млн туристов и экскурсантов, что всего на 7 % больше по сравнению с прошлым годом, когда еще действовали ковидные ограничения. Такую предварительную оценку дала Ассоциация туроператоров России 11 января. Участники рынка поводов для оптимизма не видят: иностранцев нет, а гости из регионов ведут себя более, чем экономно: приходят в рестораны со своим спиртным и сокращают время проживания в гостиницах.



Если смотреть на сухие цифры, то дела у бизнеса, который зарабатывает на туристах, шли не так плохо. По данным системы отельного бенчмаркинга «Аналитика гостиничного рынка» компании Hotel Advisors, загрузка гостиниц в период каникул колебалась от 27,5 % до 88,9 %. Пик спроса пришелся на 3–5 января, когда показатель уверенно превышал 80 %. Но если в первую неделю праздничных выходных заполняемость на 3–10 % превышала уровень прошлого года, то в заключительные три дня наблюдалось снижение. В среднем загрузка подросла примерно на 2 %, отмечает управляющий партнер Hotel Advisors Сергей Данильченко. При этом средняя цена поднялась на 15 %. Но это корректировка в пределах инфляции, и расходы гостиниц тоже выросли, подчеркивает он.



Самый значительный прирост загрузки наблюдался в сегменте трехзвездочных отелей (максимум +17 % 2 января). Спрос на четырехзвездочные гостиницы рос скромнее (максимум +10,9 % 31 декабря). А вот пятизвездочные средства размещения были тотально в минусе.

Участники рынка наблюдения подтверждают. «В этом году хуже, чем в прошлом. С 31 декабря по 8 января в прошлом году средняя загрузка составляла 60 %, в этом году 52 %», — отмечает инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. В доковидном январе 2020-го показатель достигал 67 %. Но средний тариф подрос, так что снижение дохода на номер по сравнению с прошлым годом составило около 5 %, по сравнению с допандемийным периодом — 7–10 %. Сокращение числа гостей предприниматель объясняет отъездом значимой части целевой аудитории из страны на фоне начала СВО и мобилизации. При этом иностранцы не едут.



Трехзвездочные отели подтверждают, что турпоток восстановился за счет гостей из других регионов, но не слишком рады туристическому импортозамещению. «В большей степени едут соотечественники, но с другими деньгами. Гости стараются заплатить меньшие деньги. Мы получаем людей, от которых раньше отказывались», — комментирует управляющий сети «РА» Андрей Мазин. Например, сократилась длительность проживания. Кроме того, отели более высокого ценового сегмента демпингуют и переманивают гостей. «Доходность на номер такая же. Но очень сильно выросли расходы, мы не чувствуем прибыли. Все тарифы растут, расходы на вывоз мусора, к примеру, увеличились на 40 %. Надо поднимать цены, но мы не можем», — комментирует он.



Глава Лиги туроператоров Кирилл Соколов оценивает рост потока гостей в каникулы на 15 % по сравнению с доковидными показателями. Но оценить динамику доходов в денежном выражении затрудняется. По сравнению с прошлым годом, когда действовали коронавирусные ограничения, прирост мог быть двукратным. Но речь идет именно о тех путешественниках, кто остановился в сертифицированных отелях. Тот факт, что АТОР насчитал прирост турпотока всего в 7 %, может объясняться тем, что в период пандемии туристы предпочитали останавливаться в апартаментах и использовать посуточную аренду квартир.



У рестораторов ситуация выглядит похожим образом: вроде бы рост есть, но если присмотреться к цифрам, то динамика не такая уж радостная. Увереннее себя чувствуют заведения демократичного сегмента.

Так, у сети «Теремок» бизнес был на подъеме, сообщил совладелец Виталий Свидовский. Оборот вырос на фоне предыдущих лет, когда действовали серьезные ковидные ограничения, пояснил он. Но на сколько именно, предприниматель не уточнил. По его словам, компания активно работала на ярмарке на Конюшенной площади и в Приморском парке Победы в Новый год и рождественские праздники.



В новогодние каникулы российский турист заместил иностранного, в количественном выражении гостей даже стало больше, говорит исполнительный директор ООО «РЕКА», председатель Комитета по общественному питанию субъектов МСП Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Максим Жуков. Но есть нюанс: иностранные гости и платили больше. Кроме того, если в пандемию в Северной столице было достаточно платежеспособных гостей из регионов, то теперь они смогли отправиться в другие страны, а в Петербург приехала не самая обеспеченная страта путешественников. «В этом году, и это отметили все, приехало много людей невысокого уровня дохода, которые тратят если не последние, то минимальные деньги. Например, люди приходят в ресторан на Невском проспекте, заказывают еду, а потом под столом начинают собственную водку разливать по стаканам», — комментирует он.



В итоге в непраздничные дни, когда в городе было меньше туристов, средний чек показал лучшую динамику, чем в каникулы, когда в рестораны ходили экономные путешественники. «Очень обеднел турист», — подчеркивает предприниматель.

Как результат, в демократичных заведениях выручка выросла на 15 % в номинальном выражении. Но поскольку цены увеличились на 10 %, реальный рост составил 5 %. При этом рентабельность сократилась: себестоимость продукции выросла на все 30 %, подчеркивает Максим Жуков. В сегменте «средний плюс» падение номинальной выручки составило 15 %, но с поправкой на инфляцию на все 25 %. Одна из причин в том, что заметная часть гостей уехали из страны на фоне мобилизации и многие по-прежнему не вернулись, считает Максим Жуков. «То есть восстановление общепита — это иллюзия. Обороты выросли только за счёт увеличения цен», — комментирует он.



О влиянии мобилизации на обороты общепита рассказал и совладелец Bakunin Group Александр Романенко. По его словам, одно из заведений пришлось закрыть еще в ноябре, другое сразу после новогодних праздников: оборот составил всего 15 % от уровня допандемийного 2020 года. «Это было очень молодежное заведение, и эта молодежь уехала из страны», — пояснил он. Проекты, рассчитанные на более старшую аудиторию, при этом отработали каникулы на доковидном уровне.



Выручка ресторана «Огниво» по сравнению с прошлым годом выросла на 13 %, у гастробара Gringo на все 34 %, сообщил их совладелец Андрей Перцев. Но это объясняется, в том числе, эффектом низкой базы: в прошлом году действовало ограничение по работе до 23:00.

Номинальным ростом смогла похвастаться и сфера развлечений. За новогодние каникулы кинотеатры Северной столицы посетили 685 тысяч человек, которые потратили на важнейшее из искусств 255 млн рублей — на четверть больше, чем в прошлом году. Но рекорд допандемийных праздников 2019–2020 годов превзойти не удалось: тогда кинозалы заработали 301 млн рублей, а число зрителей достигло 983 тысяч. По данным ЕАИС Фонда кино, цены были чуть ниже, чем в прошлом году, но в среднем на 20 рублей больше, чем до начала пандемии COVID-19.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

