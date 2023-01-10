«Надо каждый месяц по «Чебурашке». Дадут ли новогодние рекорды проката кинотеатрам шанс на выживание

За новогодние каникулы российские кинотеатры заработали на продаже билетов 4,5 млрд рублей, что даже больше, чем до пандемии. Главным хитом стал фильм «Чебурашка», который по итогам праздников набрал почти 3 млрд рублей. Но кинотеатры считают, что говорить о триумфе импортозамещения в киноиндустрии пока рано. Число посетителей не вернулось к доковидным показателям, а побить рекорды по продажам билетов помогла в том числе инфляция.
Данные о рекордных сборах отечественного кинопроката содержатся в статистике Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Всего с 31 декабря по 8 января кинозалы заработали на продаже билетов 4,5 млрд рублей, а кинотеатры посетили 13,4 млн человек. Максимум пришелся на 3 января: 1,9 млн зрителей заплатили за билеты в общей сложности 613,8 млн рублей.
Как подсчитал РБК, результат по сборам является абсолютным рекордом с 2014 года. Для сравнения: в новогодние нерабочие дни 2021–2022 годов (31 декабря — 9 января) общая касса составила 3,7 млрд рублей. При этом кинотеатры посетили 10,9 млн человек. На тот момент кинозалы могли показывать голливудские фильмы, но в большинстве регионов действовали ковид-ограничения по заполняемости залов или работала система пропуска в кинотеатры по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию.
По выручке эти праздники побили даже показатели последних допандемийных каникул. С 31 декабря 2019-го по 8 января 2020 года касса составила 4,3 млрд руб. При этом число зрителей достигло 15,4 млн, что на 15 % больше, чем в каникулы 2022–2023 годов.
Несколько иная картина в Петербурге. В Северной столице в эти каникулы кинозалы посетили 685 тысяч человек, которые потратили на важнейшее из искусств 255 млн рублей — на четверть больше, чем в прошлом году. Но рекорд допандемийных праздников 2019–2020 годов превзойти не удалось: тогда кинозалы заработали 301 млн рублей, а число зрителей достигло 983 тысяч.
Самым кассовым фильмом этих новогодних каникул, по данным ЕАИС Фонда кино, стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года. По итогам праздников сборы по стране достигли 2,9 млрд рублей. Это уже сделало его вторым самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. В понедельник сборы превысили 3 млрд рублей.
К слову, за всю историю российского кинопроката больше этой суммы собрал только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,5 млрд рублей), премьера которого состоялась в России 17 декабря 2009 года, и отечественная комедия «Холоп» (3,1 млрд рублей), которая шла в кинотеатрах в новогодние каникулы 2019–2020 годов.
На втором месте в списке лидеров новогоднего проката этого года с большим отрывом вышла пятая часть мультфильма «Иван-царевич и серый волк». Ее сборы составили 404 млн рублей. На третьем месте — вторая часть комедии «Непослушник», которая принесла прокатчикам 453 млн рублей.
Свободная касса
Представители петербургской киноиндустрии назвали сразу несколько причин новогодних рекордов проката и небывалого успеха «Чебурашки».
Кинотеатр является самым доступным видом досуга на сегодня, комментирует Валерий Карпов, помощник директора «Великан Парка». Так что те россияне, которые не уехали путешествовать и остались дома, вероятно, пошли в кино.
В росте кассовых сборов также есть инфляционная составляющая, подчеркивает он. Данные за новогодние каникулы по этому показателю ЕАИС Фонда кино еще не публиковал. В конце декабря цены были чуть ниже, чем в прошлом году, но в среднем на 20 рублей больше, чем до начала пандемии COVID-19.
В «Авроре» на новогодних праздниках в 2023 году зрителей больше примерно на 20% по отношению к 2019 году, при этом цена на билеты выросла на 100 рублей, отметили в пресс-службе. «Лидер, конечно, «Чебурашка». Тут мы ничем не отличились», — добавил представитель кинотеатра.
«Мираж Синема» наблюдает «небольшой рост» сборов по сравнению с доковидным сезоном 2019/20 года. «Посещаемость не увеличилась, скорее [рост сборов] из-за средней цены билета. Существует инфляция — средняя цена билета в эти праздники слегка выше, чем в предыдущие годы», — комментирует гендиректор сети Виктор Рудман.
Секрет успеха «Чебурашки» заключается в том, что это по-настоящему качественный продукт, считает Валерий Карпов. «Команда студии Yellow, Black & White, которая делала фильм, хорошо себя зарекомендовала на новогодних блокбастерах — «Холоп» и «Последний богатырь», — комментирует он. Но заметную роль также сыграла мощная рекламная поддержка со стороны телеканалов и отсутствие конкуренции. Если бы вторая часть «Аватара» шла в кино в те же даты, то он мог бы опередить «Чебурашку» по сборам, не исключает Валерий Карпов.
Как ранее сообщала «Фонтанка», российские кинотеатры получили копию фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды» еще в конце декабря, но в Петербурге многие кинозалы отложили премьеру до конца каникул. Причиной, вероятно, стало стремление дать заработать по максимуму отечественному кино, отмечали источники в отрасли. По той же причине старт проката нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», который будет показываться с разрешения правообладателя, назначили на 12 января.
По мнению Виктора Рудмана, успех «Чебурашки» определил комплекс факторов. «Это совершенно новый продукт отличного качества, выпущенный по традиции в новогодние праздники. Премьере предшествовала очень масштабная рекламная кампания, которая началась за несколько месяцев до старта, и с точки зрения продвижения было сделано все, что возможно, чтобы релиз сработал должным образом», — пояснил он. Другими составляющими успеха стал звездный актерский состав и народная любовь к заглавному герою. «Это узнаваемый всеми любимый персонаж, который хорошо визуализирован в кино», — говорит глава «Мираж Синема».
Но заявлять о триумфе импортозамещения в кинематографе пока говорить рано, считает Виктор Рудман. «Чтобы говорить об успешности, надо, чтобы каждый месяц по «Чебурашке» выходило, а не только на новогодних каникулах», — отмечает он. Пока ничего подобного на горизонте не предвидится. «Но, учитывая все возрастающее качество российского кино, мы верим в успех. Рано или поздно он придет», — добавляет он.
Но пока даже средние релизы могли бы сработать, если бы государство выделяло достаточные бюджеты на их продвижение. «Сейчас государство вливает большие средства в производство фильмов, но никто не думает о продвижении. Но так этот бизнес не работает — иногда рекламный бюджет может быть сопоставим с производственным», — считает он.
Если иностранные релизы раньше продвигали правообладатели-мейджоры, заинтересованные в сборах, то сейчас в большинстве случаев этого ждать не приходится. Фильмы выпускаются без сколь-нибудь заметной поддержки, что приводит к пустым залам. В итоге заниматься рекламой приходится самим кинотеатрам. «Мы стали больше средств выделять на продвижение — работаем с радиостанциями, соцсетями, телеграм-каналами», — отмечает Виктор Рудман.
Без поддержки продвижения отечественного кинематографа со стороны государства и без мощных компаний зарубежных киногигантов люди могут утратить интерес к походам в кино, опасается топ-менеджер. «Любая конкуренция, в том числе с зарубежными студиями, ведет к оздоровлению рынка и, как следствие, к увеличению кассовых сборов. Когда-то в конце 90-х голливудские релизы привели людей обратно в кино, они вновь почувствовали вкус к этому виду развлечения и потребления информации», — рассуждает он.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»