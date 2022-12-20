Российские кинотеатры получили копию «Аватара» и начнут прокат 22 декабря. Но не в Петербурге

Российские кинотеатры уже получили копию фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды» и в ряде регионов начнут прокат с 22 декабря. Эту информацию «Известий» «Фонтанке» подтвердил источник в киносреде, уточнив, что ключ будет открыт только в эту дату.



Тем не менее говорить о начале неофициального проката в России 22 декабря можно только применительно к регионам, включая довольно крупные города, такие как Екатеринбург например, где продажи уже ведутся. В целом же на новогодних праздниках, скорее всего, сможет «заработать» российское кино. В частности, главным бенефициаром длинных выходных может стать «Чебурашка».