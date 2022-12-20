Российские кинотеатры получили копию «Аватара» и начнут прокат 22 декабря. Но не в Петербурге

Российские кинотеатры уже получили копию фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды» и в ряде регионов начнут прокат с 22 декабря. Эту информацию «Известий» «Фонтанке» подтвердил источник в киносреде, уточнив, что ключ будет открыт только в эту дату.
Тем не менее говорить о начале неофициального проката в России 22 декабря можно только применительно к регионам, включая довольно крупные города, такие как Екатеринбург например, где продажи уже ведутся. В целом же на новогодних праздниках, скорее всего, сможет «заработать» российское кино. В частности, главным бенефициаром длинных выходных может стать «Чебурашка».
Источник «Фонтанки» предположил, что в Петербурге показывать «Аватар: путь воды» начнут только с 12 января — впрочем, это самостоятельное решение каждого из кинотеатров, рискующих взяться за неофициальный прокат. Впрочем, тайным назвать его нельзя: на сайтах киноцентров уже можно заметить баннеры фильма — правда, без конкретных сеансов и продажи билетов.
Ранее стало известно, что «Аватар: путь воды» возглавил прокат по СНГ в свой первый уик-энд. А «Фонтанка» напомнила, что нужно знать перед премьерой и чего от нее ожидать.