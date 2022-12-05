Что нужно знать к премьере «Аватар 2: путь воды»: зачем нужен анобтаниум, кто воскреснет и в чем интрига?

Фото: кадр из трейлера к фильму Поделиться Поделиться





16 декабря в США на экраны выйдет «Аватар 2: Путь воды». Режиссер Джеймс Кэмерон снял-таки продолжение своей нашумевшей и противоречивой картины 2009 года про загадочную планету Пандора. По сюжету, с момента действия первого фильма прошло более десяти лет — как и в нашем мире. Для тех, кто ждет не дождется нового кино, «Фонтанка» напоминает, в чем там было дело, и рассказывает, что нам уже известно о сиквеле. К слову, наши источники сообщают, что кинотеатры хотят тайком в России новинку все же показать — как только получат доступ к материалу. Ну или уже после новогодних праздников — если прокатчики предстоящих отечественных лент повлияют на то, чтобы на длинных выходных никто не помешал им собрать кассу.

Кэмерону пришел в голову образ синекожей женщины ещё в 1976-м году, когда он работал над своим первым фильмом, короткометражкой «Ксеногенезис» — конечно, тоже про пришельцев и роботов, которых режиссер всегда любил. Но тогда идея не пригодилась. Всерьез Кэмерон задумался о подобном фильме в средине девяностых. Но в то время, по его словам, еще не существовало технологий, способных воплотить его видение. А через десять лет Кэмерон увидел, как убедительно выглядит Голлум во «Властелине колец» Питера Джексона, и понял, что индустрия дозрела. 10 декабря 2009 года, после долгих и трудных съемок, в Лондоне состоялась премьера «Аватара». Первые сборы не поражали воображение — но фильм устойчиво собирал кассу несколько недель подряд и к концу проката стал абсолютным чемпионом по сборам, затмив кэмероновский же «Титаник». «Аватар» удерживал это звание целых десять лет — пока его не затмил финал «Мстителей» лишь в 2019 году. И это учитывая, что из голливудских звезд в фильме засветилась только Сигурни Уивер в роли ученой!



Напомним, что, по сюжету, к середине XXII века человечество благополучно уничтожило земную экологию и исчерпало ресурсы, так что отправилось добывать их на планету Пандора у звезды Альфа Центавра. На Пандоре посреди живописных джунглей обитают синекожие трехметровые котолюди на’ви, живущие в полной гармонии с природой и со всепланетарным сознанием Эйва. И еще там имеется ценнейший минерал-полупроводник анобтаниум (или, как это переводят иногда на русский, «хрендостаниум»). Для исследования планеты и контакта с местными были созданы «аватары» — гибриды на’ви и людей, дистанционно управляемые операторами. Одним из таких операторов и стал главный герой (его играет Сэм Уортинтон), бывший морпех Джейк Салли. Неожиданно для всех и для себя, Джейк глубоко проникается гармоничной культурой на’ви, влюбляется в дочь вождя Нейтири (Зои Салдана). Дело доходит до вооруженного конфликта, сила на стороне высокотехнологичных землян — но Джейк встает на сторону аборигенов, сделавшись местным мессией — «Торук Макто», — и помогает на’ви одержать победу.



История не то чтобы сильно свежая: то же самое мы видели и в «Покахонтас», и в «Танцующем с волками» с Кевином Костнером — там точно так же представитель более «продвинутой» западной цивилизации попадает в племя «добродетельных дикарей» — влюбляется в дочь вождя и в более гармоничную культуру — и оставляет ради них свою собственную. За использование этого избитого тропа Кэмерона сразу же немало ругали (а многие обвиняли и в плагиате у разных авторов. Например, у братьев Стругацких — у которых в повести «Беспокойство» тоже есть лесистая планета Пандора и загадочные туземцы). Да и история показалась чрезмерно наивной, в стиле нью-эйдж или хиппи — от режиссера «Терминатора» и «Чужих» ждали другого.



Для других «Аватар» стал откровением, а знакомые сюжетные ходы — просто архетипами, отсылающими к единому мифу. Мы же не расстраиваемся, что Георгий Победоносец и Сигурд оба побеждают драконов? Как раз своей сюжетной простотой фильм захватил — тем более, что в остальном он не так уж и прост. Например, планету Пандора Кэмерон продумал до мельчайших деталей — её географию, живую природу, обычаи на’ви и даже их язык, над которым он работал не один год. Причем все это не вываливается на зрителя сразу — такое бы только оттолкнуло. Скорее, за отдельными штрихами и намеками угадывается огромный объем — примерно как сделал Толкин со своим Средиземьем. Такое всегда подкупает.



Кроме того, отозвалась и проблема, поставленная в фильме — и немало копий было сломано в Сети насчёт того, предатель Джейк Салли или герой. Ведь и правда же — бросил своих… Или свои — это не те, среди кого родился? А кто? И если б на’ви не были такими сексуальными анимешными котиками — как бы тогда поступил Салли? Сейчас, кажется, все эти вопросы обретают новую, совсем неразвлекательную уже актуальность. Интересно, как их раскроет Кэмерон в новом фильме — а ему наверняка придется как-то по-новому к ним вернуться.



Хотя бы потому, что на одних спецэффектах уже не уедешь. В 2009-м рекламная кампания «Аватара» во многом строилась на том, что это — мессия новой эры кинематографа: 3d-фильм, снятый полностью в павильоне, на фоне зеленого экрана, да еще большая часть персонажей созданы при помощи захвата движений... И свои три «Оскара» из 9 номинаций «Аватар» получил именно за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты и работу художника-постановщика.

Пандора в трехмерном виде действительно восхищала (чего не скажешь о куче последующих попыток выехать на этом хайпе). Но сейчас мода на трехмерное кино отошла в прошлое, да и зеленым экраном с motion capture уже никого не удивишь. Так что создатели должны были расстараться.

Судя по названию и по трейлерам — большая часть действия переместится в океаны Пандоры (и мы увидим новое племя на’ви Меткайина, приспособившееся к морской жизни). Это любимый, так сказать, морской конек Кэмерона — человек с ума сходит по подводному миру, снял не одну документалку про морское царство, погружался с батискафом к своему «Титанику». А чтоб вообразить себе подводный мир Пандоры — в 2012 году опустился на дно Марианской впадины.



По слухам, Кэмерон даже разработал новую технологию для съемок под водой. Так что красоты нас точно ждут. На их фоне будет происходить продолжение борьбы Салли и его новых собратьев — с землянами, которые вернулись с подкреплением и жаждой реванша. Знакомых актеров тут будет явно больше — жену вождя морского клана играет Кейт Уинслет, среди землян засветились Вин Дизель, Уна Чаплин и Мишель Йео. Помимо Сэма Уортинтона и Зои Салдана, из первого фильма в сиквел перейдет и Сигурни Уивер — несмотря на то, что в «Аватаре» 2009 года её персонаж погибает! Похоже, каким-то образом она возродится в новом теле на’ви (Эйва в помощь).

Параллельно со вторым фильмом Кэмерон работал и над будущим третьим. Всё это было непросто — сценарий переписывался, съемки откладывались, да еще и пандемия вмешалась в процесс.



Дальнейшая судьба франшизы зависит от того, как выстрелит «Путь воды». Если прокат будет успешным — нас ждут, возможно, еще три части. Если же нет — Кэмерон обещает, что нас ждет еще одна, завершающая часть истории. Риски велики, денег потрачено море — на все четыре будущие части студия «Двадцатый век Фокс» выделила около миллиарда долларов. По словам самого режиссера, «это худший бизнес-проект в истории кино»: чтобы отбить затраты, ему нужно снова стать одним из кассовых рекордсменов. Но не рисковать — век Пандоры не видать...



Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

