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    Вышел трейлер новогоднего блокбастера «Чебурашка» — теперь ясна интрига

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    1 комментарий

    На YouTube-канале «Централ Партнершип» 26 октября появился полноценный трейлер предстоящего мультфильма «Чебурашка». Теперь ясна интрига: за Чебурашку развернется настоящая борьба! Необычного зверька захочет забрать себе девочка из богатой семьи, и, чтобы исполнить ее желание, властная бабушка пойдет на все.

    Автор: Central Partnership/YouTube

    Сама лента с элементами анимации выйдет в прокат 1 января 2023 года (6+). Чебурашка воспроизведен в фильме с помощью живой съемки, CG-графики и технологий захвата движений.

    Съемки «Чебурашки» начались в 2021 году в Сочи, а завершились в июне в Подмосковье. Финальный кадр был снят на действующей шоколадной фабрике. Создатели картины намекают, что героиня Римма в исполнении Елены Яковлевой может не случайно напомнить зловредную старуху Шапокляк. Гену же — сотрудника дендрария — играет Сергей Гармаш. К нему-то в дом и попадает непонятное существо, видовую принадлежность которого они с другом попытаются определить, пока Чебурашка обыграет их в шахматы.

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    Комментарии 1

    Семён Воля26 Окт 2022 в 17:05
    Чебурашку захочет забрать себе девочка из семьи олигарха, близкого к Кремлю...
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