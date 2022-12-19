Кинопрокат по СНГ возглавил «Аватар: путь воды», который в России даже не выходил

Согласно неофициальным и предварительным данным кассовых сборов в России и СНГ за уик-энд 15–18 декабря, первую строчку занял фильм «Аватар: путь воды». По данным kinobusiness.com, на обозначенном пространстве (без учета России, так как тут картина официально не идет) фильм Джеймса Кэмерона собрал 158 миллионов рублей в 140 кинотеатрах.



Вторую строчку также заняла новинка — «Непослушник-2», именно она является лидером в России. Но разрыв существенен: 92,5 миллиона рублей были собраны в 1976 кинотеатрах.



На третьем месте свою третью неделю в лидерском чарте проводят «Ёлки-9» — с 65,6 миллиона в 1666 кинотеатрах. Общая сумма их заработков за весь срок проката добралась до 367 миллионов рублей.

