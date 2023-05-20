Прогулки по крышам и фото с голубями. Как туристов «разводят» на деньги в Петербурге: топ-5 рабочих схем

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По оценкам экспертов гостиничного бизнеса, туристические потоки в Петербург возвращаются к допандемийному уровню. Только за майские праздники в городе насчитали около 570 тысяч туристов и 200 тысяч экскурсантов — то есть тех, кто приехал на один день. В ожидании летнего сезона потирают руки «разводилы» и мошенники, они уже начали оттачивать свое авантюрное мастерство на доверчивых гражданах.



Как говорят врачи, болезнь проще предупредить, чем лечить. «Фонтанка» собрала топ-5 популярных способов «разводки» туристов на деньги. Надеемся, что это поможет сохранить в целости и сохранности деньги, нервные клетки и восторженные впечатления от города.



«Разводные» аниматоры

Вы собирались полюбоваться Казанским собором и уже свернули в сквер, но вдруг перед вами как из-под земли появляется девушка с белоснежными голубями. Чаще птицы выглядят потрепанными и даже немощными, но это не принципиально. Далее события развиваются стремительно. Хотите вы этого или нет, но уже через мгновение одна птица оказывается у вас на голове, другая — на плече, третья — в руках, сама девица хватает вас за одежду и настойчиво предлагает сфотографировать вас в таком виде на ваш же телефон.





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Услышав цену в 500 рублей, вы вяло соглашаетесь. Щелк-щелк-щелк! И все, пиши пропало, поскольку это ценник за один снимок с одним голубем, а вам уже нащелкали на три тысячи рублей. Девица успела сделать пять кадров? Прощайтесь с суммой в 7,5 тысячи рублей, поскольку отвертеться от «голубятницы» вы уже не сможете — в ход пойдут оскорбления и даже угрозы физической расправы. Все еще отказываетесь платить? Тогда из кустов выползут сообщники голубиной хозяйки, обступят вас плотным кольцом и без стеснения припугнут вызвать полицию за то, что вы препятствуете предпринимательскому заработку.



По такому же принципу работают «ряженые»: Цари с Царицами, Статуи, Ангелы и Ростовые куклы любой наружности. Ареал их обитания — Центральный район, в особенности Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, а также отрезок Невского проспекта от Дворцовой до Гостиного Двора.



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Как бороться. Проходите мимо. Если к вам все же прицепились, в съемке отказывайте твердо, а если дошло до угроз, соглашайтесь на приезд полиции и пишите заявление о вымогательстве.



Дегустация чая

Промоутер подходит к вам с невинным вопросом: «Вы любите чай?». Да кто ж его не любит, думаете вы и отвечаете утвердительно. Все, вы уже на крючке, поскольку ввязались в диалог, а промоутеру только этого и надо. Далее следует приглашение на бесплатную дегустацию элитного чая с жалобными уговорами: «Вы только попробуйте, вы ничего не потеряете, а мне за вас заплатят». Вас подворотнями проведут в так называемый «дегустационный зал», заведение удивит убогостью обстановки и мизерным ассортиментом продукции, сотрудник — минимальными познаниями о продаваемом продукте, напиток — непритязательным вкусом, а дегустационные стаканчики — остатками помады на кромке. Боже вас упаси попросить показать, где помыть руки: по уровню антисанитарии санузел может поспорить с туалетом в хостеле, где живут гастарбайтеры. Цены на «элитный» чай и вовсе заставят вздрогнуть: за стограммовую навеску с вас попросят тысячу рублей.



Чаще всего чайные промоутеры подкарауливают потенциальных жертв на углу Большой Конюшенной и Невского, но могут встречаться и в других частях Невского, а также на Лиговском проспекте.

Как бороться. Вежливо отказывайтесь, ссылаясь на срочные дела, и обещайте вернуться попозже. В подворотню силком, как правило, никого не тащат.

Экскурсия по крышам

Идея прогуляться по городским крышам рождается помимо вашей воли. Достаточно во время прогулки по центральным улицам пару-тройку раз зацепиться взглядом за призывные таблички в руках у зазывал, и вот она уже выкристаллизовалась сама собой: «Как это — приехать в Петербург и не погулять по крышам, тем более, раз предлагают?!». Ценник «на посмотреть» с крыши на Невском и Лиговском проспектах, улицах Рубинштейна и Пушкинской стартует от 1 тысячи рублей с человека, устроить на фоне закатного солнца романтическую фотосессию — от 2 тысяч. Кажется, что не такие уж и великие деньги за выплеск адреналина и незабываемые впечатления.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «У них хорошая крыша». Как в Петербурге продают экскурсии на высоте «птичьего полета» «Была не была», — говорите вы, переводите требуемую сумму онлайн на счет гида, и в условленный час подходите к точке сбора. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев вы так никого и не дождетесь.

Подвох в том, что легальной базы у гидов-руферов нет, как нет и регистраций о предпринимательской деятельности или специальных разрешений, и на невыполненные обязательства жаловаться будет некому.

И даже если вам повезет, «гид» окажется порядочным и экскурсия все же состоится, никаких ограждений и страховок вы не найдете, а инструктаж сведется к банальному «туда не ходи, ходи сюда». Более того, в начале мая устраивающие прогулки по крышам стали фигурантами уголовного дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Как бороться. Зазывал с самопальными табличками «прогулки по крышам» обходить стороной. Если хочется посмотреть на Петербург сверху, лучше сходить в лофт-проект «Этажи», подняться на смотровую площадку Исаакиевского собора или колокольню Петропавловского, выйти на балкон Музея имени Карла Буллы или прокатиться на колесе обозрения в «Диво-острове».

«Лучшие места» на «Алых Парусах»

Вы наслышаны о ежегодном празднике для выпускников «Алые Паруса», апофеоз которого — эффектный выход на воду брига с алыми парусами и бесчисленные фейерверки, и мечтаете рассмотреть действо с наилучшей видовой площадки на набережной. Благо чем ближе к дате, тем больше попадается на глаза объявлений «Продам пригласительный на «Алые Паруса». Лояльным ценник не назвать — за одну контрамарку с вас попросят от 4 тысяч рублей, причем 1 тысячу нужно внести авансом, чтобы забронировать билет, остаток же можно отдать при вручении пригласительного непосредственно в день праздника. Как обещает продавец, билет даст вам право попасть в закрытую зону на Дворцовой площади и Дворцовую набережную, где собираются выпускники и проходит концерт.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шоу «Обломинго». Как «черные гиды» обманывают желающих посмотреть «Алые паруса» с крыши, а упрямые руферы добиваются своего Интрига заключается в том, что пригласительные билеты на «Алые Паруса» — именные, школьникам их вручают бесплатно, а проход в закрытую зону осуществляется по спискам и под присмотром школьных педагогов. Стоит ли говорить, что вас, конечно же, не пустят.



Как бороться. Лучший способ борьбы с лже-контрамарками — осведомленность о нюансах. Если хочется посмотреть на «Алые Паруса» с лучшей видовой точки, лучше совершенно бесплатно занять место на набережной заранее. Бывалые рекомендуют располагаться в день праздника с обеда и взять с собой складные стульчики и перекус.

«А давайте вместе в ресторан!»

Здесь ухо востро придется держать мужчинам. Чудный вечер, вы сидите с другом в баре и ведете непринужденную беседу. Тут к вам подходят две красотки модельной внешности лет под 25 и приветливо завязывают знакомство. После ни к чему не обязывающих вопросов на тему — откуда вы и чем занимаетесь, с наивно распахнутыми глазами девушки предлагают: «А давайте вместе? Мы тоже не особо местные. Здесь сидите? А пойдемте — вон там нам клуб посоветовали, потанцуем». Вы приходите в клуб, и девушки намекают, что неплохо бы «выставить стакан» и залистать бутылочку-другую. А потом еще, и снова. И все — под непринужденную беседу, забавные истории, шутки и веселье. И до тех пор, пока позволяет ваше состояние и кошелек и пока девушки не решат, что вы — выжатый лимон, и не растают в ночном тумане.





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Хитрость в том, что девушки развлекают простачка не за красивые глазки — они работают на консумации, и чем больше клиент потратит на выпивку, тем больше заведение заплатит консуматоршам, в среднем это от 30 до 50% от чека «консумированного» клиента.

Излюбленные места обитания консуматорш — улицы с питейными заведениями: Рубинштейна, Ломоносова, встречаются они и на Невском, и на обеих Конюшенных.



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Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»