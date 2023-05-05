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    Для петербургских руферов впервые нашли статью уголовного кодекса

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    После проверки полиции Следственный комитет Центрального района возбудил уголовное дело в отношении петербургских гидов-руферов. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 мая. Таким образом, впервые в истории устраивающим прогулки по крышам вменили статью УК РФ. В данном случае речь идет о 238-й — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Этой весной полиция Петербурга гуляла по крышам и присматривалась к экскурсоводам. Итогом стали около двух десятков административных протоколов о предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

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    РуферыУголовная ответственностьУголовное делоКрыша
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