Для петербургских руферов впервые нашли статью уголовного кодекса

После проверки полиции Следственный комитет Центрального района возбудил уголовное дело в отношении петербургских гидов-руферов. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 мая. Таким образом, впервые в истории устраивающим прогулки по крышам вменили статью УК РФ. В данном случае речь идет о 238-й — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Этой весной полиция Петербурга гуляла по крышам и присматривалась к экскурсоводам. Итогом стали около двух десятков административных протоколов о предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

