Америка оплакивала участь ребенка из России. Он вырос в «Бешеного мажора», построив бизнес на фиктивных ресторанах

Фото: Зотов Алексей/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Блог-платформа TJournal опубликовала расследование о московском заведении «Морской ресторан», где клиентов вынуждают расплачиваться по непомерным счетам. Действует в столице пришлый десант, обкатавший жульничество в Петербурге.

Консуматорши

Пользователей приложения Tinder зовут повидаться с виду состоятельные девушки, и как бы случайно выбирают ресторан для первого ужина. Задача — покрупнее раскошелить жертву. Бокал шампанского может стоить десять тысяч рублей. Не всем клиентам хватает духу закатить монетарный скандал на первом свидании.



Девушки приезжают на дорогих автомобилях, представляются дочерьми депутатов или олигархов. Эта легенда нужна для скорейшего прощания под благовидным предлогом, например, «отвезти документы папе». В пиковые нагрузки у «консуматорш», как называют Tinder-ловчих, работы непочатый край, а взятый в прокат автопарк ограничен.

В Москве девушки приводят клиентов в «Морской ресторан» на Новой Басманной улице, 10 С. Это обычное арендованное помещение, обставленное соответствующей мебелью. Бухгалтерию заведение не ведет, деньги просят перевести по номеру телефона.

«Попался на мошенническую схему и конский счет на свидании с подставной девушкой», — так звучит типичный отзыв о «Морском ресторане».

Многоликий

Первые объявления о найме сотрудников в новый ресторан около пяти месяцев назад разместил петербуржец Петр Шалин. Его можно назвать бизнесменом. Шалин в 2019 году зарегистрировался в качестве ИП, а в ноябре 2020 основал в Москве созвучное своему детищу ООО «Золотой ресторан». Соучредителями выступили его давние друзья Денис Вишневский, известный Петербургу по чайному магазину Hangetsu Tea на Невском проспекте, и Ринчин Балданов.



В ресторан на Новой Басманной работать звали подростков от 14 лет, для рекламы использовали фотографию престижного киевского ресторана Catch.

Шалин развернул кипучую деятельность в Москве. Судя по тегам в GetContact, он многолик. В телефонных книжках абоненты сохраняют номер петербуржца как «Петр Павлович уголовный розыск», «Петр ОМВД Якиманка», «Полковник Петр Павлович», «Сын олигарха», «Петр решение проблем», «Мажор бешеный», «Чувак из Газпрома», «Не селить, очень наглые, беспринципные», «Черный список, ломает мебель», «Тиндер. Авито. Развод».

«Вернисаж»

Перед покорением Москвы Шалин «покуролесил» в родном Петербурге. В июне 2020 он разместил объявление о наборе сотрудников в «новый филиал» кафе «Де-Марко» на 4-й Советской улице. Для иллюстраций использовал интерьеры и сайт настоящего De Marco в Москве.



Фото: Скриншот страницы «ВКонтакте» Поделиться Поделиться







Управляющая сетью кафе De Marco ресторанной группы «Гурмэ Альянс» Оксана Клименко сообщила «Фонтанке», что Петр Шалин в компании не работал, для рекламы он использовал настоящие фотографии и логотип сети.



Подставное заведение на 4-й Советской, 13, больше похожее на забегаловку, получило вывеску «Вернисаж».

Соискатели выполняли роль официантов и администраторов, изображая процветание. Бокал шампанского и салат, как и в Москве, стоили по несколько тысяч рублей.

К осени дурная молва о «Вернисаже», вероятно, замедлила доходную эффективность. Окончательно плутовское детище похоронили одураченные клиенты. Они нашли выход своему гневу в письмах в МЧС и Роспотребнадзор. С внеплановыми проверками повадились дотошные инспекции. Работать стало невмоготу.

Прошлое

Если верить соцсетям Шалина, он купается в деньгах. Почти каждый снимок излучает сверхуспешность.



Скриншот страницы Петра Шалина «ВКонтакте». Поделиться Поделиться







Петру 22 года. У него нет иных источников дохода, кроме подставных свиданий. Во всяком случае, они не видны. Сделок с наследственной недвижимостью или родительского капитала в его биографии не было. Объяснение мы нашли за океаном.

В апреле 2007 года в американском городе Порт-Шарлотт, штат Флорида, бывший военнослужащий ВВС США Скотт Хасс зарезал свою жену. За две недели до гибели гражданка России Яна Шалина подала на развод. Причиной назвала домашнее насилие. Скотт Хасс обвинял жену в брачном мошенничестве. Якобы она хотела порвать с американцем, не потеряв в иммиграционных преференциях.



Яна Шалина приехала в США в начале 2000 с малолетним ребенком после убийства ее первого мужа в бандитской разборке в Петербурге, писала американская пресса. Со Скоттом Хассом она прожила четыре года. Ее восьмилетний сын Петя жаловался учителю, что отчим в качестве воспитательной меры приставлял пистолет к его, мальчика, голове и душил.

Полиция Порт-Шарлотт заявила, что Хасс нанес женщине несколько ударов ножом и перерезал горло в присутствии сына.

«Маленький мальчик стал как взрослый. Эта трагедия перевернула его жизнь», — цитировали СМИ подругу Шалиной. Они детально отслеживали расследование. Для Штатов это убийство, из-за мальчика, стояло особняком.

Опеку над ребенком оформила мать убитой и перевезла его в Санкт-Петербург. Хасса приговорили к пожизненному сроку.

Сироту зачислили в Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны. Мальчик активно готовился к защите Родины. Участвовал в спортивных и интеллектуальных соревнованиях. В 2014 году занял второе место в учебно-исследовательской конференции учреждений Минобороны «Восхождение к науке».



С военщиной не сложилось. После девятого класса Петя покинул кадетский корпус и перевелся в кадетский класс МЧС 167-й школы Центрального района. На новом месте учебы он отметился достижениями в городках и дартсе.

Отвечать на вопросы «Фонтанки» Петр Шалин отказался.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

