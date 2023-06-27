В Петербурге стало больше иностранных туристов, чем в прошлом году

В Петербурге после пандемии и спустя год после начала спецоперации начали расти показатели в сфере туризма. Только за прошлый год доходы от сферы туризма увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.



Как заявил на заседании правительства 27 июня губернатор Александр Беглов, в 2022 году туризм принес в экономику Петербурга около 370 млрд рублей (это рост на 57 процентов в сравнении с 2021 годом). То, что отрасль находится на стадии подъема и в этом году, понятно из данных о количестве туристов: в первой половине этого года в Петербург приехало более 4 миллионов человек. Это на 10% выше показателя того же периода 2022 года.