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    В Петербурге стало больше иностранных туристов, чем в прошлом году

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    В Петербурге после пандемии и спустя год после начала спецоперации начали расти показатели в сфере туризма. Только за прошлый год доходы от сферы туризма увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.

    Как заявил на заседании правительства 27 июня губернатор Александр Беглов, в 2022 году туризм принес в экономику Петербурга около 370 млрд рублей (это рост на 57 процентов в сравнении с 2021 годом). То, что отрасль находится на стадии подъема и в этом году, понятно из данных о количестве туристов: в первой половине этого года в Петербург приехало более 4 миллионов человек. Это на 10% выше показателя того же периода 2022 года.

    «Индустрия туризма пережила несколько непростых лет», — сказал глава города.

    В этом году в Петербурге стало больше и иностранных туристов, заявил председатель профильного комитета Сергей Корнеев. Только за первое полугодие их уже побывало в городе более 130 тысяч человек. «Надо привлекать туристов из стран СНГ и других дружественных стран, — заметил Корнеев. — Туризм — это ещё и инструмент мягкой силы».

    По его словам, расходы туристов за год повысились на 12 процентов. Теперь один турист в среднем оставляет в городе 36 тысяч рублей. В основном тратят женщины, подчеркнул он.

    В 2022 году в городе открылоиь восемь гостиниц с фондом почти 1 700 номеров, а в 2023 году введены 3 новых отеля.

    По прогнозам экспертов, заявил Корнеев, мировой туризм восстановится после пандемии к 2024 году. В России же все показатели растут за счёт внутреннего туризма.

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