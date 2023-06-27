В Петербурге стало больше иностранных туристов, чем в прошлом году

В Петербурге после пандемии и спустя год после начала спецоперации начали расти показатели в сфере туризма. Только за прошлый год доходы от сферы туризма увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Как заявил на заседании правительства 27 июня губернатор Александр Беглов, в 2022 году туризм принес в экономику Петербурга около 370 млрд рублей (это рост на 57 процентов в сравнении с 2021 годом). То, что отрасль находится на стадии подъема и в этом году, понятно из данных о количестве туристов: в первой половине этого года в Петербург приехало более 4 миллионов человек. Это на 10% выше показателя того же периода 2022 года.
«Индустрия туризма пережила несколько непростых лет», — сказал глава города.
В этом году в Петербурге стало больше и иностранных туристов, заявил председатель профильного комитета Сергей Корнеев. Только за первое полугодие их уже побывало в городе более 130 тысяч человек. «Надо привлекать туристов из стран СНГ и других дружественных стран, — заметил Корнеев. — Туризм — это ещё и инструмент мягкой силы».
По его словам, расходы туристов за год повысились на 12 процентов. Теперь один турист в среднем оставляет в городе 36 тысяч рублей. В основном тратят женщины, подчеркнул он.
В 2022 году в городе открылоиь восемь гостиниц с фондом почти 1 700 номеров, а в 2023 году введены 3 новых отеля.
По прогнозам экспертов, заявил Корнеев, мировой туризм восстановится после пандемии к 2024 году. В России же все показатели растут за счёт внутреннего туризма.