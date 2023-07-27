Количество туристов в Петербурге выросло на 10% в первом полугодии 2023 года

За первые шесть месяцев 2023 года Петербург посетило больше 4,1 млн туристов, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Об этом 27 июля сообщила консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные комитета по развитию туризма.



При этом из других регионов России приехало более 3,9 млн человек, из-за рубежа прибыло 200 тысяч путешественников.

По итогам первого полугодия 2023 года уровень загрузки классических гостиниц Северной столицы составил 61%. По данных сервиса Hotel Advisors, это на 12 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда средний уровень загрузки был 49%.