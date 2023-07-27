Количество туристов в Петербурге выросло на 10% в первом полугодии 2023 года

За первые шесть месяцев 2023 года Петербург посетило больше 4,1 млн туристов, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Об этом 27 июля сообщила консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные комитета по развитию туризма.
При этом из других регионов России приехало более 3,9 млн человек, из-за рубежа прибыло 200 тысяч путешественников.
По итогам первого полугодия 2023 года уровень загрузки классических гостиниц Северной столицы составил 61%. По данных сервиса Hotel Advisors, это на 12 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда средний уровень загрузки был 49%.
Но показатель ещё не достиг допандемийных значений: в первом полугодии 2019 года уровень загрузки составил 69%.
С началом «высокого сезона» показатель заполняемости становится выше за счет более длительного пребывания туристов и групп. Как итог – уровень загрузки в отелях категории 3* и 4* в июне 2023 года превысил 75%».
На День города Санкт-Петербурга показатель заполняемости в среднем составил 71%, в даты проведения ПМЭФ – около 81–83%, а на праздник выпускников «Алые паруса» достиг 95%.
Стоимость размещения тоже растет вслед за спросом. Средняя стоимость номера по итогам мая увеличилась на 37% относительно апреля, а в июне прирост составил более 48% к прошлому месяцу. Средняя стоимость ночи в отеле достигла 8 730 рублей.