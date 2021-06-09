Эргашев: В Петербурге изучают десятки осложнений после вакцинации от коронавируса

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил на вопрос о том, сколько в Петербурге случаев осложнений после вакцинации. Статистика есть, все случаи изучают.
«У нас есть Институт гриппа
Но, по его словам, осложнения после коронавируса перевешивают все возможные сложности.
Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной». А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.