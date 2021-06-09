Эргашев: В Петербурге изучают десятки осложнений после вакцинации от коронавируса

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил на вопрос о том, сколько в Петербурге случаев осложнений после вакцинации. Статистика есть, все случаи изучают.



«У нас есть Институт гриппа им. Смородинцева , который собирает статистику. поскольку она не такая большая. У меня есть статистика, но пока её нет смысла публиковать. Десятки, сотни случаев, которые после 830 тысяч вакцинаций... это меньше долей десятых процента. Но, тем не менее, это есть, это изучается. Чаще всего бывает первый день сложный, бывают некоторые другие какие-то моменты», — рассказал Эргашев 9 июня в прямом эфире во «ВКонтакте».