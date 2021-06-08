В больницах Петербурга кончаются ковидные койки. Данные по ним не публикуются уже неделю

По состоянию на вчерашний день в стационарах было свободно лишь 8 % мест.



Оценка ситуации с заболеваемостью, по словам собеседников «Фонтанки», подробно не обсуждалась, однако затрагивался вопрос о вакцинации. В отчете комздрава сообщалось, что открыты 133 стационарных пункта и выездные, а также что будут созданы пункты в садоводствах.

