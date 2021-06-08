В больницах Петербурга кончаются ковидные койки. Данные по ним не публикуются уже неделю

По состоянию на вчерашний день в стационарах было свободно лишь
Оценка ситуации с заболеваемостью, по словам собеседников «Фонтанки», подробно не обсуждалась, однако затрагивался вопрос о вакцинации. В отчете комздрава сообщалось, что открыты 133 стационарных пункта и выездные, а также что будут созданы пункты в садоводствах.
При этом официально Смольный перестал публиковать данные о заполняемости больниц еще накануне Петербургского международного экономического форума. Последний отчет Межведомственного координационного совета появился на сайте Смольного 2 июня. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до