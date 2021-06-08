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В больницах Петербурга кончаются ковидные койки. Данные по ним не публикуются уже неделю

В Петербурге осталось 8% свободных коек для ковидных пациентов

В больницах Петербурга заканчиваются места для коронавирусных пациентов. По информации «Фонтанки», 7 июня на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по здравоохранению проработать вопрос о разворачивании дополнительных мощностей.

По состоянию на вчерашний день в стационарах было свободно лишь 8 % мест.

Оценка ситуации с заболеваемостью, по словам собеседников «Фонтанки», подробно не обсуждалась, однако затрагивался вопрос о вакцинации. В отчете комздрава сообщалось, что открыты 133 стационарных пункта и выездные, а также что будут созданы пункты в садоводствах.

При этом официально Смольный перестал публиковать данные о заполняемости больниц еще накануне Петербургского международного экономического форума. Последний отчет Межведомственного координационного совета появился на сайте Смольного 2 июня. В нем уже не было данных о свободных койках, но говорилось о росте числа новых случаев коронавируса в больницах — до 1 670 случаев за день (по данным федерального регистра) и рекордной в этом году госпитализации — 510 человек за сутки. На 1 июня было свободно 11,6 % от общего коечного фонда для коронавирусных пациентов. Вопрос о том, почему перестала публиковаться статистика, в медицинском блоке не комментируют.

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Комментарии (6)

O-o!
Guest1234 чудеса наше фсё! и с каждым днем все чудесатее и чудесатее. В огромной стране ставится эксперимент по подтверждению и детальному изучению синдрома выученной беспомощности
Guest1234
Как интересно. Заболевает по 800 человек, а госпитализируется по 500 из них.
Нигде в мире такого нет, в больницы поступает только небольшой процент заболевших, обычно около 5%. Если учет заболевших плохо ведется, то процентов 20. А тут больше 60%. Чудеса.
262126571
Это же просто мед для ковидотрицателей. То чего они и хотели добиться.
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