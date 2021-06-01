За сутки 1 730 случаев, а коек осталось семь сотен: в Петербурге у дверей ПМЭФ нарастает коронавирус

1 июня, по сравнению с прошлым вторником, на 13 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр больных внесли 1 730 человек. Суточная госпитализация прибавила почти 22 % — с ковидом и близкими к нему состояниями в больницы увезли 329 человек за один день. Число активных больных, которые не выздоровели и не умерли, увеличилось на 11 % — с 16 755 до 18 700 .



Количество свободных коек в стационарах сокращается. Из развернутых 6 142 мест свободно лишь 710, что составляет 11,6 % от общего фонда.

