За сутки 1 730 случаев, а коек осталось семь сотен: в Петербурге у дверей ПМЭФ нарастает коронавирус

1 июня, по сравнению с прошлым вторником, на
Количество свободных коек в стационарах сокращается. Из развернутых
«В городе сохраняется циркуляция вируса новой коронавирусной инфекции, что диктует необходимость ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Для создания надежного коллективного иммунитета необходимо активное участие населения города во всеобщей вакцинации против COVID-19», — отметили в совете.
За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 694 тысячи человек. Из них 576 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 122 тысячи человек.