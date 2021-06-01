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За сутки 1 730 случаев, а коек осталось семь сотен: в Петербурге у дверей ПМЭФ нарастает коронавирус

Альтернативная статистика показывает рост госпитализаций и заболевших в Петербурге перед ПМЭФ-2021

Коронавирусная статистика в Петербурге не желает идти на спад. В преддверии открытия Петербургского международного экономического форума отмечен новый рост ряда ключевых показателей.

1 июня, по сравнению с прошлым вторником, на 13 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр больных внесли 1 730 человек. Суточная госпитализация прибавила почти 22 % — с ковидом и близкими к нему состояниями в больницы увезли 329 человек за один день. Число активных больных, которые не выздоровели и не умерли, увеличилось на 11 % — с 16 755 до 18 700.

Количество свободных коек в стационарах сокращается. Из развернутых 6 142 мест свободно лишь 710, что составляет 11,6 % от общего фонда.

«В городе сохраняется циркуляция вируса новой коронавирусной инфекции, что диктует необходимость ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Для создания надежного коллективного иммунитета необходимо активное участие населения города во всеобщей вакцинации против COVID-19», — отметили в совете.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 694 тысячи человек. Из них 576 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 122 тысячи человек.

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Комментарии (9)

AleksandrP
Тем временем неуклонно снижается число выявленных больных коронавирусом в Санкт-Петербурге.
Четыре дня назад было зафиксировано 846 заражений, днем позже - 829, вчера - 822, а сегодня число заразившихся рухнуло аж до 817 человек!!!
Слаженная работа санитарных служб, администрации города и, главное, сознательность горожан даёт свои плоды!
AlexZZZ
А в официальной статистике по прежнему ~817.
AleksandrP
Что такое "близкое к ковиду состояние"?
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