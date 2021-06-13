В России выявлены 14 723 случая заражения COVID-19. Больше половины приходится на Москву

Самый серьезный всплеск коронавируса — в Москве. На столицу пришлось более половины суточных заражений — 7 704. Это на тысячу человек больше, или 15 %, чем сутками ранее. Умерли в Москве 69 человек.



Петербург продолжает удивлять статистической стабильностью. По официальным данным, за сутки заразились 862 человека — примерно столько же, сколько в среднем за последние недели. Умерли в Северной столице 48 человек. Этот показатель тоже на удивление стабилен. Ровно столько же смертей, например, было внесено в отчетность 9 июня.