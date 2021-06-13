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В России выявлены 14 723 случая заражения COVID-19. Больше половины приходится на Москву

За последние сутки в России зарегистрированы 14 723 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли 357 человек. Статистику за сутки 13 июня сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Самый серьезный всплеск коронавируса — в Москве. На столицу пришлось более половины суточных заражений — 7 704. Это на тысячу человек больше, или 15 %, чем сутками ранее. Умерли в Москве 69 человек.

Петербург продолжает удивлять статистической стабильностью. По официальным данным, за сутки заразились 862 человека — примерно столько же, сколько в среднем за последние недели. Умерли в Северной столице 48 человек. Этот показатель тоже на удивление стабилен. Ровно столько же смертей, например, было внесено в отчетность 9 июня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Коренная ленинградка
После футбола тоже пойдём резко вверх. Сейчас нельзя.
266086360
Как все это может быть , в Питере уже месяц одно и то же количество заболевших
Теперь пишут про очереди из скорых
Раньше все было идеально тихо
То же в Москве все пол года гуляют везде массово встречаться и тд
И бац резкая вспышка , с чего она вообще может быть! Никто только никуда не поехал ничего в поведении людей уже пол года не меняться !!
guess
на 150 миллионов граждан вчера наверное поносящих было в десятки раз больше. Почему бы не приводить такие данные для разнообразия, цифры бы были более устрашающие. А банальное ОРВИ в каком количестве было зафиксировано?
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