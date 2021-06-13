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Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привитых от коронавируса россиян

Вакцинную лотерею объявил губернатор Андрей Воробьев. Он выдаст ключи от квартиры привитому препаратом от коронавируса.

«Укол первым компонентом должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"», — цитирует 13 июня РБК пресс-службу губернатора.

Главный приз лотереи — трехкомнатная 75-метровая квартира в Серпухове. Участвовать могут граждане России независимо от места регистрации, но пользоваться необходимо региональным порталом «Госуслуг». «Коммерсантъ» написал, что соответствующая услуга уже доступна на сайте uslugi.mosreg.ru, однако к половине третьего дня 13 июня следов этой акции на портале не видно.

Подмосковье последовало примеру Москвы. Ревакцинированный мэр Сергей Собянин выставил 20 автомобилей по миллиону рублей каждый для привитых с 14 июня по 11 июля.

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Комментарии (3)

266086790
Ой, умора, и смех и грех! До чего же докатились, уже наглым образом покупают людей, лишь бы укололись! Это еще больше наводит на странные мысли!
266005835
Нет им доверия.
Нет у них шансов.
Кровокрас
подкидываю идею Терешковой: ревакцинированный президент может избираться заново
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