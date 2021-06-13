Власти Подмосковья разыграют квартиру среди привитых от коронавируса россиян

Вакцинную лотерею объявил губернатор Андрей Воробьев. Он выдаст ключи от квартиры привитому препаратом от коронавируса.

«Укол первым компонентом должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"», — цитирует 13 июня РБК пресс-службу губернатора.

Главный приз лотереи — трехкомнатная 75-метровая квартира в Серпухове. Участвовать могут граждане России независимо от места регистрации, но пользоваться необходимо региональным порталом «Госуслуг». «Коммерсантъ» написал, что соответствующая услуга уже доступна на сайте uslugi.mosreg.ru, однако к половине третьего дня 13 июня следов этой акции на портале не видно.