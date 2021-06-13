Пока Москва оказалась на пороге очередного локдауна, Петербург живет своей, внепандемической жизнью. Вечером 13 июня в городе прошел фестиваль с многотысячной аудиторией, а город наводнили фанаты из Европы.



Ежегодный фестиваль «Стереолето» хоть и проходит на свежем воздухе, но, как обратили внимание фотографы «Фонтанки», зрители предпочитали подпихивать друг друга поближе к сцене. Горожане не стремились соблюдать установки Смольного — ни социальной дистанции, ни масок на лицах.

Тем временем, на том же Васильевском острове, образовалась другая плотная цепочка — из машин скорой помощи, которые везут пациентов с коронавирусом в Покровскую больницу.