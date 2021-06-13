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На фоне обещаний из Смольного усилить коронавирусные ограничения в Петербурге гуляют и танцуют

Пока Москва оказалась на пороге очередного локдауна, Петербург живет своей, внепандемической жизнью. Вечером 13 июня в городе прошел фестиваль с многотысячной аудиторией, а город наводнили фанаты из Европы.

Ежегодный фестиваль «Стереолето» хоть и проходит на свежем воздухе, но, как обратили внимание фотографы «Фонтанки», зрители предпочитали подпихивать друг друга поближе к сцене. Горожане не стремились соблюдать установки Смольного — ни социальной дистанции, ни масок на лицах.

Тем временем, на том же Васильевском острове, образовалась другая плотная цепочка — из машин скорой помощи, которые везут пациентов с коронавирусом в Покровскую больницу.

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Справедливости ради, фестиваль не является единственным коронавирусным «прегрешением» горожан и городских властей. В Петербург приехали любители футбола из нескольких европейских стран, да и со всей России. Они кучкуются на барных улицах и в фан-зонах.

На фоне новостей из столицы губернатор Александр Беглов пообещал ужесточить коронавирусные ограничения. Начали с транспортной сферы. Метрополитен, например, грозится создать мобильные бригады, которые будут отлавливать нарушителей. На семь часов вечера ничего подобного на центральных и северных станциях замечено «Фонтанкой» не было. Трамваи и автобусы, как обещают в Горэлектротрансе и Пассажиравтотрансе, не сдвинутся с места, если все пассажиры не прикроют масками органы дыхания.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

aaignat
Ща, аккурат к сентябрьскому дербану мест у кормушки, всех по домам прикроют, чтобы новых кидальщиков стаканчиками поменьше было
Александр Морозов
Вакцинируйтесь уже, блин!
ПравдаСила
Был я в конце мая в морге Покровской больницы.
Был вторник - толпа народу - просидел около 5-ти часов за справкой о смерти близкого человека.
Как потом выяснилось, это у них накопилось за четыре дня с пятницы по понедельник.
Спросил сотрудника - почему так долго?
Отвечает: так все же спрашивают, что дальше делать, куда обращаться? Я им всё объясняю по полчаса..

А приехал в пятницу - вообще никого нет.
Таким макаром, можно любую картинку подогнать под нужный результат.
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