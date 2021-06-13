Пока Москва оказалась на пороге очередного локдауна, Петербург живет своей, внепандемической жизнью. Вечером 13 июня в городе прошел фестиваль с многотысячной аудиторией, а город наводнили фанаты из Европы.
Ежегодный фестиваль «Стереолето» хоть и проходит на свежем воздухе, но, как обратили внимание фотографы «Фонтанки», зрители предпочитали подпихивать друг друга поближе к сцене. Горожане не стремились соблюдать установки Смольного — ни социальной дистанции, ни масок на лицах.
Тем временем, на том же Васильевском острове, образовалась другая плотная цепочка — из машин скорой помощи, которые везут пациентов с коронавирусом в Покровскую больницу.
Справедливости ради, фестиваль не является единственным коронавирусным «прегрешением» горожан и городских властей. В Петербург приехали любители футбола из нескольких европейских стран, да и со всей России. Они кучкуются на барных улицах и в фан-зонах.
На фоне новостей из столицы губернатор Александр Беглов пообещал ужесточить коронавирусные ограничения. Начали с транспортной сферы. Метрополитен, например, грозится создать мобильные бригады, которые будут отлавливать нарушителей. На семь часов вечера ничего подобного на центральных и северных станциях замечено «Фонтанкой» не было. Трамваи и автобусы, как обещают в Горэлектротрансе и Пассажиравтотрансе, не сдвинутся с места, если все пассажиры не прикроют масками органы дыхания.