Контролируемый отдых польским фанатам обеспечила полиция в Петербурге. Их стерегут на барной улице Рубинштейна.
Вечером 13 июня болельщикам из Польши отрядили в няньки более полусотни полицейских и бойцов отряда особого назначения (ОМОН). Картина пивного развлечения на Рубинштейна у памятника писателю Сергею Довлатову выглядит так, будто фанаты уже нашкодили.
Как сообщают читатели «Фонтанки», это предположение лишено оснований.
«Они просто пьют», — говорят очевидцы.
Петербургским полицейским присматривать за потенциальной опасностью помогают польские коллеги в количестве шести единиц. Болельщики из этой страны считаются в Европе одними из самых агрессивных.