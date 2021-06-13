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В Петербурге полиция оцепила фанатов из Польши. До матча их сборной остаются сутки

Правоохранители на Рубинштейна сопровождают приезжих их Польши

Контролируемый отдых польским фанатам обеспечила полиция в Петербурге. Их стерегут на барной улице Рубинштейна.

Вечером 13 июня болельщикам из Польши отрядили в няньки более полусотни полицейских и бойцов отряда особого назначения (ОМОН). Картина пивного развлечения на Рубинштейна у памятника писателю Сергею Довлатову выглядит так, будто фанаты уже нашкодили.

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Как сообщают читатели «Фонтанки», это предположение лишено оснований.

«Они просто пьют», — говорят очевидцы.

Петербургским полицейским присматривать за потенциальной опасностью помогают польские коллеги в количестве шести единиц. Болельщики из этой страны считаются в Европе одними из самых агрессивных.

Сборная Польши сыграет в Петербурге со Словакией 14 июня и Швецией 23-го.

Накануне Россию разгромила Бельгия в матче-открытии на «Санкт-Петербург-Арена». Игра нашей сборной обратила болельщиков в бегство. Жена защитника Андрея Семенова предсказала хейтерам утопление в собственных испражнениях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Полдела сделано, теперь их в автозак и в аэропорт. Из дома по телевизору посмотрят.
Савва Морозов
пора бы полицейским "поработать" - за снос советских памятников освободителям польши от фашизма, за фальсификацию истории и вечное желание вернуть себе речью
AEG
"Сборная Польши сыграет в Петербурге со Словакией 13 июня "© Фонтанка 22:45 13/06/2021

Когда-когда они сыграют?
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