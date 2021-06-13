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«Вы захлебнетесь в собственном дерьме». Жена игрока сборной России ответила критикам

Супруга футболиста Андрея Семенова вступилась за российскую сборную

Защитник сборной России Андрей Семенов сыграл ключевую роль в поражении от Бельгии 0:3 в стартовом матче Евро. За серию ошибок его наградили щедрой порцией критики. Жена Семенова Ольга провела массированную контратаку на Instagram-поле.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме», — написала супруга игрока.

По ее словам, муж всю жизнь стирает ноги в кровь и находится на своем месте — в основе сборной.

«Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней на поле бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат», — добавила Семенова.

Резкую критику игроков сборной жена защитника считает «бредовым мнением». Диванным экспертам она посоветовала встать и начать путь к успеху.

Пользователи соцсетей обратили внимание на объем поста — более 2200 знаков, что соответствует приличной новостной заметке.

«Судя по размеру текста, жена Семёнова его заранее заготовила. Знала, что бельгийцы из него клоуна сделают», — предположил один из читателей.

Другие пользователи просят снисходительнее относиться к игре защитника «Ахмата», которого главный тренер сборной Станислав Черчесов выставил в основном составе:

«Глупо Семенова хейтить, он есть какой есть. А хейтить нужно РФС. Спросить у них, почему нет защитников».

На десятой минуте встречи Андрей Семенов пропустил мяч между ног и оставил без опеки бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, открывшего счет. Эксперты и зрители накинулись на защитника не за детскую ошибку, а за то, что он выключился из эпизода — Семенов предпочел сигнализировать судье о якобы созданном положении «вне игры», а не догонять Лукаку.

Фото: скриншот с сайта vk.com

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Комментарии (56)

Noisymouse
Где они таких баб-то тупых берут?( Или просто умные не идут?.. Подобное к подобному...
montero3
Распереживалась, что семья без премиальных осталась, помаду не на что купить...Понять и простить...
iphonedimona
Когда говорят про жен наших кривоногих футболёров, первое, что приходит на ум - БУЗОВА! Всё, молчу, молчу...
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