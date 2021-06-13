Защитник сборной России Андрей Семенов сыграл ключевую роль в поражении от Бельгии 0:3 в стартовом матче Евро. За серию ошибок его наградили щедрой порцией критики. Жена Семенова Ольга провела массированную контратаку на Instagram-поле.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме», — написала супруга игрока.

По ее словам, муж всю жизнь стирает ноги в кровь и находится на своем месте — в основе сборной.

«Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней на поле бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат», — добавила Семенова.