Защитник сборной России Андрей Семенов сыграл ключевую роль в поражении от Бельгии 0:3 в стартовом матче Евро. За серию ошибок его наградили щедрой порцией критики. Жена Семенова Ольга провела массированную контратаку на Instagram-поле.
«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме», — написала супруга игрока.
По ее словам, муж всю жизнь стирает ноги в кровь и находится на своем месте — в основе сборной.
«Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней на поле бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат», — добавила Семенова.
Резкую критику игроков сборной жена защитника считает «бредовым мнением». Диванным экспертам она посоветовала встать и начать путь к успеху.
Пользователи соцсетей обратили внимание на объем поста — более 2200 знаков, что соответствует приличной новостной заметке.
«Судя по размеру текста, жена Семёнова его заранее заготовила. Знала, что бельгийцы из него клоуна сделают», — предположил один из читателей.
Другие пользователи просят снисходительнее относиться к игре защитника «Ахмата», которого главный тренер сборной Станислав Черчесов выставил в основном составе:
«Глупо Семенова хейтить, он есть какой есть. А хейтить нужно РФС. Спросить у них, почему нет защитников».
На десятой минуте встречи Андрей Семенов пропустил мяч между ног и оставил без опеки бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, открывшего счет. Эксперты и зрители накинулись на защитника не за детскую ошибку, а за то, что он выключился из эпизода — Семенов предпочел сигнализировать судье о якобы созданном положении «вне игры», а не догонять Лукаку.