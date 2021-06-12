Россия начала Евро-2020 с проигрыша Бельгии

Савва Морозов 13 Июн 2021 в 00:18 13 Июн 2021 в 00:18

Баринов, Дивеев, Семёнов, Мухин - кто это???

Черчесов отвечает, а не какой-нибудь чинуша, который запретил Смолова с Кокориным, где иностранец послал бы чинушу, а они так помогли бы Дзюбе, который не может весь матч один пытаться, что-то сотворить в нападении. Плюс Ионов, Ерохин, Акинфеев (ещё молодым фору даст), а не гатальский в раме. Да ещё и Черышев с Миранчуком начали в запасе.

Хорошо хоть Финляндия выиграла - есть шанс, что Бельгия их обеих обыграет и всё будет в наших руках.