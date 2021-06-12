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Россия начала Евро-2020 с проигрыша Бельгии

Поражением для сборной России по футболу завершился стартовый матч на чемпионате Европы против Бельгии, который прошел в Петербурге 12 июня.

Россияне уступили со счётом 0:3. Голы забили Ромелу Лукаку (10 и 88 минуты) и Том Менье (34).

Следующий матч российская команда проведёт 16 июня против Финляндии. Перед этим, 14 июня в Петербурге пройдёт еще одна игра Евро-2020, в которой встретятся Польша и Словакия.

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Комментарии (17)

Danik
И так далее! Можем повторить!!!
AlBerkut
Пропинали мячик?
Ну и отлично, всегда и всем футболястам таких результатов😎😂
Савва Морозов
Баринов, Дивеев, Семёнов, Мухин - кто это???
Черчесов отвечает, а не какой-нибудь чинуша, который запретил Смолова с Кокориным, где иностранец послал бы чинушу, а они так помогли бы Дзюбе, который не может весь матч один пытаться, что-то сотворить в нападении. Плюс Ионов, Ерохин, Акинфеев (ещё молодым фору даст), а не гатальский в раме. Да ещё и Черышев с Миранчуком начали в запасе.
Хорошо хоть Финляндия выиграла - есть шанс, что Бельгия их обеих обыграет и всё будет в наших руках.
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