Семенов привез первый гол, а Жирков и Кузяев травмировались. Бельгия обыгрывает Россию после первого тайма.

Голы забили Ромелу Лукаку (10 минута) в результате ошибки российского защитника Андрея Семенова. Второй мяч в ворота России закатил Тома Менье (34).



Отметим, что в середине тайма из-за жесткого столкновения пришлось досрочно завершить игру Тимоти Кастаньи и Далеру Кузяеву. Их заменили Тома Менье и Денис Черышев соответственно. Также был заменен из-за травмы Юрий Жирков, вместо которого вышел Вячеслав Караваев.

Напомним, что согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Бельгии занимает первое место среди сборных мира, а российская национальная команда идет на 38 строчке.