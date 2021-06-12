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Семенов привез первый гол, а Жирков и Кузяев травмировались. Бельгия обыгрывает Россию после первого тайма.

В пользу сборной Бельгии завершился первый тайм матча против России в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Петербурге 12 июня. После 45 минут игры бельгийцы ведут в счете 2:0.

Голы забили Ромелу Лукаку (10 минута) в результате ошибки российского защитника Андрея Семенова. Второй мяч в ворота России закатил Тома Менье (34).

Отметим, что в середине тайма из-за жесткого столкновения пришлось досрочно завершить игру Тимоти Кастаньи и Далеру Кузяеву. Их заменили Тома Менье и Денис Черышев соответственно. Также был заменен из-за травмы Юрий Жирков, вместо которого вышел Вячеслав Караваев.

Напомним, что согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Бельгии занимает первое место среди сборных мира, а российская национальная команда идет на 38 строчке.

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Комментарии (5)

Paul3390
Кто бы сомневался. Этот клуб ленивых миллионеров - бельгийцам уж точно не соперник. Так - в домашнем чемпионате с понтами мячик попинать..
265086415
Престарелый детский сад и какая то Дзюба
Набеглов
Проклятый запад как же они нас ненавидят
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