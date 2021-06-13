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Болельщики сборной России не выдержали позора и покинули стадион до окончания игры

После третьего гола в ворота сборной России вера болельщиков в команду Станислава Черчесова окончательно развеялась. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» со стадиона, зрители массово потянулись в сторону выхода, когда форвард Бельгии Лукаку оформил разгром национальной сборной.

Однако ушедшие на стадионе оказались более терпеливыми болельщиками по сравнению с теми, кто был в фан-зоне на Конюшенной площади. Там расходиться стали уже после второго мяча.

Сборная России проиграла Бельгии со счётом 0:3. Однако отечественная команда не потеряла шансов на выход в плей-офф. Впереди еще две игры с Финляндией и Данией.

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Комментарии (21)

Bombaher
Самое время посчитать, во сколько нам обходится вся эта сборная : зарплаты игроков и тренеров, страховки, персонал обеспечения, перелёты и проживание м питанием, аренда стадионов для тренировок и т.д.), клубы за госсчёт...
Обоснованны ли такие траты, даде если бы наши выходили из группы.
На мой взгляд -однозначно это того не стоит. Даже 1/10. Системности в развитии футбола как не было так и нет, и при этом руководстве в стране не будет. Печально, столько денег уходит впустую. Особенно печально видеть как многие родители даже во втором городе в стране не могут позволить оплатить спортивную секцию и тренировки, т.к. бесплатных практически нет. Школы олимпийского резерва в расчёт можно не брать, там единицы от общего числа детей занимаются. А можно посмотреть на нашу медицину, которой почти нет, на нищих учителей и т.д. А мост через Неву построить не могут 30 лет...Беглов перестал практически строить метро. Зато строят кукурузину и будут строить кукурузину
Капитализм. Что же будет дальше?
муматор
кому выгодно усатое тело в сборной с любой результатом?
262224921
Феномен.
Как можно пропустить 3 гола на домашнем поле ?
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