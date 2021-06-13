Болельщики сборной России не выдержали позора и покинули стадион до окончания игры

После третьего гола в ворота сборной России вера болельщиков в команду Станислава Черчесова окончательно развеялась. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» со стадиона, зрители массово потянулись в сторону выхода, когда форвард Бельгии Лукаку оформил разгром национальной сборной.

Однако ушедшие на стадионе оказались более терпеливыми болельщиками по сравнению с теми, кто был в фан-зоне на Конюшенной площади. Там расходиться стали уже после второго мяча.

Сборная России проиграла Бельгии со счётом 0:3. Однако отечественная команда не потеряла шансов на выход в плей-офф. Впереди еще две игры с Финляндией и Данией.

