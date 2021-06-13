Мобильных бригад в подземке корреспонденты «Фонтанки» не нашли. В вестибюлях сотрудники через громкоговоритель вещают о недопуске безмасочников через турникет и блокируют им проход своими телами.

«Контроль за ношением пассажирами масок будет ужесточен», — заявили в пресс-службе метро.

Петербургский метрополитен отчитался 13 июня о создании мобильных бригад. Их вотчина — вестибюли и подземелье, а роль — отлов нарушителей масочного режима.

На эскалаторах СИЗы часто сгружаются в карманы. В вагонах царит беспутство. Большинство пассажиров едет с открытыми лицами.

Наземный транспорт тоже вспомнил о режиме повышенной готовности и после обещаний Беглова усилил масочный контроль.

«Движение трамваем и троллейбусов возможно только при соблюдении всеми пассажирами требований постановления № 121, в том числе надетых масок», — сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе.

Выгонять неугодных пассажиров поручили контролерам. Они, как и сотрудники метрополитена, права составлять протоколы по «коронавирусным» статьям права не имеют.

Автобусы тоже не тронутся с места, пока все пассажиры не наденут маски, подтвердили в «Пассажиравтотрансе»

Как выглядят рейды на наземном транспорте, показывала «Фонтанка».

Губернатор Петербурга 13 июня пообещал новые коронавирусные ограничения, связанные со всплеском заболеваемости COVID-19 и проведением Евро-2020.