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Власти Петербурга ввели жесткий транспортный режим из-за коронавируса

Обещанные губернатором Александром Бегловым коронавирусные санкции обрели осязаемость. Транспорт отчитался об усилении контроля, расчехлив старый безотказный дробовик «масочку наденьте».

Петербургский метрополитен отчитался 13 июня о создании мобильных бригад. Их вотчина — вестибюли и подземелье, а роль — отлов нарушителей масочного режима.

«Контроль за ношением пассажирами масок будет ужесточен», — заявили в пресс-службе метро.

Мобильных бригад в подземке корреспонденты «Фонтанки» не нашли. В вестибюлях сотрудники через громкоговоритель вещают о недопуске безмасочников через турникет и блокируют им проход своими телами.

Александр Ермаков

На эскалаторах СИЗы часто сгружаются в карманы. В вагонах царит беспутство. Большинство пассажиров едет с открытыми лицами.

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Наземный транспорт тоже вспомнил о режиме повышенной готовности и после обещаний Беглова усилил масочный контроль.

«Движение трамваем и троллейбусов возможно только при соблюдении всеми пассажирами требований постановления № 121, в том числе надетых масок», — сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе.

Выгонять неугодных пассажиров поручили контролерам. Они, как и сотрудники метрополитена, права составлять протоколы по «коронавирусным» статьям права не имеют.

Автобусы тоже не тронутся с места, пока все пассажиры не наденут маски, подтвердили в «Пассажиравтотрансе»

Как выглядят рейды на наземном транспорте, показывала «Фонтанка».

Губернатор Петербурга 13 июня пообещал новые коронавирусные ограничения, связанные со всплеском заболеваемости COVID-19 и проведением Евро-2020.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (83)

Raker
Сегодняшняя статья на др.Питер, про третью волну. Вирус мутировал. И стал очень сильно похож на обычную простуду...

Первая группа — не болевшие и не привитые. Почти все мне известные случаи протекают средне-тяжело или тяжело.
Вторая — переболевшие, начиная с марта 2020. Они переносят вирус в форме обычного ОРВИ: ломота, головные боли, насморк, температура 37.1-37.3 один-три дня. Обоняние повторно не пропадает. На всю болезнь примерно неделя.
Третья — привитые «Спутником» менее 6 месяцев назад. Чаще всего не заболевают или являются положительными по ПЦР, но не имеют симптомов. У некоторых пропадают обоняние и вкус, но температуры, слабости, других симптомов нет. Иногда встречается и лёгкая форма.
Четвёртая — привитые «Спутником» более 6 месяцев назад. У меня есть немало знакомых, принимавших участие в клинических испытаниях. Могут после контакта не заболеть, заболеть в лёгкой, а иногда и в средне-тяжёлой форме.

Четвертый пункт забавный...
rastaman
Хаха, вот клоуны)
Это же все бесполезно))
Савва Морозов
кто объяснит: тут один кадр, постоянно пишет, что те, кто ратует за вакцинацию - строчат проплаченные посты. у меня 2+2 не сходится - зачем кому-то платить за посты, если вакцина бесплатная? это у либерды до сих пор адам смит кумир?! кто и какую панику разводит, если от этого страдает бюджет городов, селений и страны, а, соответственно - карманы чиновников?
ну никак ответ не получается.
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