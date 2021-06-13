Комитет по вопросам законности правопорядка отчитался о сотнях горожан, которые «испортили себе выходной». «Кто-то получил протокол об административном правонарушении, кого-то не допустили в общественный транспорт», — добавили в комитете. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, первых — меньшинство, составлено примерно 20–30 протоколов.

Два смольнинских комитета выходные проводят в трудах. В автобусах, на рынках и торговых центрах ищут нарушителей коронавирусных правил.

Накануне работали в торговых центрах сотрудники комитета по контролю за имуществом. С собой они взяли Роспотребнадзор и полицию.

«Проверялось наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, наличия QR-кодов», — отметили в ККИ и перечислили торговые центры, где не нашлось чего-то из списка. Это «Июнь» на Индустриальном, «Заневский каскад» на Заневском, «Охта Молл» на Брантовской дороге, «Лондон Молл» на улице Коллонтай и «Европолис» на Полюстровском проспекте.



Сотрудники комитета составили 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физлиц. Еще 10 протоколов написали сотрудники Роспотребнадзора.



Во время еще одного рейда по ТРК накануне, ККИ выявил нарушения в 4 ТРК.



13 июня губернатор Александр Беглов заверил горожан, что коронавирусные меры придется ужесточать. После его заявления «Пассажиравтотранс» и метрополитен в своих телеграм-каналах напомнили, что обязательство носить маски никто не отменял.



Пока в Петербург приезжают иностранные туристы, а чиновники штурмуют автобусы с рынками, в Москве приближаются к локдауну. Для общепита введен комендантский час, сотрудников отправляют на удаленку. От столицы закрываются регионы — первой оказалась Ивановская область. Чтобы заставить москвичей вакцинироваться, местные власти решили через лотерею для вакцинированных разыграть квартиру и машины. Московская статистика заболеваемости стремительно ползет вверх. Петербург как будто замер и порой демонстрирует одинаковые цифры.

