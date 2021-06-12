Смольный открыл серию коронавирусных рейдов к Евро-2020

Накануне вечером проверки коснулись трех районов Петербурга, сообщает 12 июня Смольный. «В общей сложности в Приморском, Выборгском и Центральном проверены 75 объектов, в том числе 4 фуд-корта, 67 магазинов, 3 кафе и одна точка оказания услуг», — добавили в администрации.
Коронавирусные нарушения нашли в четырех торговых центрах: «Галерее», «Невском центре» на Невском проспекте, «Норде» на Просвещения и «Капитолии» на Коломяжском. Отсутствие термометрии и контроля за ношением масок — главные претензии к собственникам. Кроме юрлиц, штрафы получили восемь посетителей ТЦ.
Противоэпидемические рейды Ситуационный центр по стандартам безопасности возобновил с середины мая. На ПМЭФ чиновники тоже работали.
На вечер 12 июня в Петербурге назначен матч между Россией и Бельгией. «Фонтанка» проведет онлайн-трансляцию игры.
Евро-2020 — перенесенный с прошлого года чемпионат — пройдет в нескольких городах. Петербург примет семь матчей, включая еще одну игру России 16 июня с Финляндией и четвертьфинал 2 июля. Больше игр пройдет только на лондонском «Уэмбли», где 11 июля состоится финал.