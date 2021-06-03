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Смольный устроил рейд по ПМЭФ-вечеринкам. Права на работу лишилась площадка, где прошел концерт Дианы Арбениной

Смольный закрыл пространство Roofplace за нарушения во время неофициальной афтерпати ПМЭФ

Правительство Петербурга аннулировало QR-код, дающий право на работу в условиях коронавирусных ограничений, у компании «Руф ПРОЕКТ». Компания управляет пространством Roofplace на Кожевенной линии Васильевского острова, где 2 июня состоялся концерт Дианы Арбениной, который позиционировался как неформальная афтерпати для участников Петербургского международного экономического форума.

По данным «Фонтанки», во время вечеринки гости не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Согласно 121 постановлению, осуществление организациями деятельности без QR-кода или при его аннулировании невозможно.

Рейды по вечеринкам и ресторанам во время ПМЭФ проводит Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности. Там подтвердили, что накануне были проведены проверки соблюдения организациями требований 121 постановления правительства Санкт-Петербурга.

«Результаты мероприятий показывают тенденцию на рост количества нарушений на объектах потребительского сектора с 4% до 16%. Кроме того, наблюдается снижение доли граждан, соблюдающих масочный режим на транспорте с 84% (в январе 2021 года) до 50%», — сообщили в Ситуационном центре. Его сотрудники также проверяют выданные разрешения на проведение публичных мероприятий. «Было выявлено, что некоторые из организаторов, получая QR-код на организацию события, в действительности игнорируют требования стандартов безопасной деятельности», — отметили в центре.

«Комитет по культуре посчитал, что не соблюдалась дистанция на концерте», — подтвердил гендиректор компании «Руф ПРОЕКТ» Кирилл Даровских.

Он добавил, что теперь пространству предстоит получить новый QR-код, и для устранения недочетов планируется сделать новую разметку на площадке, дополнительно информировать посетителей и привлечь дополнительные силы к службе безопасности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Trurl
Трэшовые новости с ПМЭФ.....
Guest1234
А форум не закрыли? Там те же люди и тоже без масок не соблюдают социальную дистанцию, как мы видели в видео с Милохиным.
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