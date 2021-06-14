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Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения. Продавать еду нельзя в торговых центрах и фан-зонах Евро-2020

Правительство Северной столицы добавило коронавирусных ограничений городу

Правительство Петербурга внесло поправки в «коронавирусное» постановление. Закрываются фуд-корты, детские комнаты в ресторанах, общепиту ввели «комендантский час»

Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"
Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"
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Как сообщили в Смольном, с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа ресторанных двориков (фуд-корт и фуд-плейс), за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Службы доставки также выведены из-под запрета.

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Владельцам ресторанов нельзя принимать посетителей с двух ночи до шести утра, за исключением обслуживания навынос, доставки в номера гостиниц, на дом и деятельности производственных столовых.

Помимо этого, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе, а в торговых центрах — работа детских комнат, торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга, за исключением деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров.

В Смольном также сообщили, что уменьшается разрешённая заполняемость кинозалов с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в помещениях и на открытом воздухе, не может превышать 3 тысяч человек.

Посетители всех мероприятий численностью более 75 человек, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны носить маски.

Вводимые изменения также коснутся петербургских выпускников — отменяется проведение праздника «Бал медалистов».

Новые изменения отразятся и на Евро-2020. В фан-зонах усиливаются меры предосторожности, там больше нельзя продавать еду, но можно — напитки. Футбольные болельщики обязаны носить маски.

«Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, которые не были переведены на дистанционный режим, и минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Всем рекомендуется усилить меры по дезинфекции контактных поверхностей», — добавили в Смольном, отметив, что в случае невыполнения нарушителям установленных требований ранее выданный уникальный QR-код будет аннулирован.

Полный текст документа смотрите здесь.

Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"
Павел Каравашкин//"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (53)

снегурочка
Сколько можно отыгрываться на жителях города?
Своими без(д)умными решениями ... и Ко только усугубляют ситуацию.
266067145
половинчатое решение. надо ввести полный локдаун, комендантский час на 24 часа в сутки, запретить всякие вялые паруса и выпускные, всех недовольных барыг на бам
Свободу Лёхе!
Да, я - революционер, со школы! ) Я был.. - Октябрёнком, худо-бедно Пионером! Честным - Комсомольцем! ) Дальше.., смайлик пропадает у многих, но - не у меня! ) Я.. - , млин, так не бывает, смени.. Я! ) Нет, ни разу, хотя.., с Прекрасными Женщинами..), Да, - менял я пару раз своё мнение о.., прекрасных! ) По Опыту.. - Они - Актрисы! ) Ни кто не сможет угадать.., - зачем Они и.., - кто - Они..)
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