Заболеваемость по стране упала — накануне было зафиксировано 14723 случаев (смертей было меньше — 357). Правда, ранее медики говорили, что длинные выходные всегда приводят к уменьшению количества случаев из-за того, что люди меньше обращаются к врачам. В Петербурге же статистика продолжает быть удивительно стабильной: 865 заразившихся за 24 часа против 862 накануне. Умерли за сутки в городе 48 человек — ровно столько же, сколько было в статистике вчера и, например, 9 июня.
В Петербурге установилась «коронавирусная стабильность». По стране почти 14 тысяч заболевших
За последние сутки в России выявили 13721 новый случай заражения коронавирусом, умерли 371 человек. Об этом 14 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Как писала «Фонтанка», Смольный уже более недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. Госпитализации выросли до более чем 700 человек в день.
В Петербурге накануне ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».