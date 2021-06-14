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В Петербурге установилась «коронавирусная стабильность». По стране почти 14 тысяч заболевших

За последние сутки в России выявили 13721 новый случай заражения коронавирусом, умерли 371 человек. Об этом 14 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость по стране упала — накануне было зафиксировано 14723 случаев (смертей было меньше — 357). Правда, ранее медики говорили, что длинные выходные всегда приводят к уменьшению количества случаев из-за того, что люди меньше обращаются к врачам. В Петербурге же статистика продолжает быть удивительно стабильной: 865 заразившихся за 24 часа против 862 накануне. Умерли за сутки в городе 48 человек — ровно столько же, сколько было в статистике вчера и, например, 9 июня.

Как писала «Фонтанка», Смольный уже более недели не предоставляет данные по свободным койкам под COVID-19. По данным нашего издания на прошлую неделю, их было всего 8%. Госпитализации выросли до более чем 700 человек в день.

В Петербурге накануне ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

***_555
Плато с положительной производной градиента.
Ruticon
эти данные, ложь.... нам врут.
Norge
Удивительная стабильность на общем фоне заканчивается взрывным ростом, но только после футбола и парусов. Если все так хорошо зачем опять все закрывать, если все так плохо зачем добавлять футбол и ночь дураков?
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