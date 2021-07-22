Фуд-корты переводят в ковид-фри-режим. Общепит в ТЦ сможет работать при 100-процентной вакцинации и под видеонаблюдением

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, что власти Петербурга «в ближайшее время» готовы пойти на смягчение коронавирусных ограничений для торговых центров, в прямом эфире «Фонтанки» сообщил первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов. Одним из условий может быть 100-процентная вакцинация персонала островных павильонов и фуд-кортов, сказал он. С такой инициативой выступил сам бизнес, чиновники ее поддержали.

Как стало известно «Фонтанке», комитет по промышленной политике уже предварительно согласовал с Роспотребнадзором и представил бизнесу полный список условий, на которых готов разрешить работать фуд-кортам и «островам». Обсуждение с представителями ТЦ и их арендаторами состоялось 21 июля.



Главным параметром как для «островов», так и для фуд-кортов будет вакцинация. Для возобновления работы 100% сотрудников должны быть привиты хотя бы первым компонентом. Как уточнил на совещании Александр Ситов, желательным также будет получение QR-кода «вакцинирован» (выдается тем предприятиям, у кого 60% работников завершили вакцинацию). При этом те сотрудники, которые «официально» переболели коронавирусом в последние полгода, и те, кто имеет медотвод, из требования об обязательной вакцинации исключаются.

Иностранные работники, напротив, будут учитываться. Но их вакцинация начнется в самое ближайшее время, Смольный уже формирует списки, готовит пункты вакцинации и ждет поставку «Спутника Лайт». По оценке комитета по промышленной политике, в среднем у участников рынка мигранты составляют не более 12% штата.

Островным павильонам предстоит установить защитные экраны по периметру точки. Требования для фуд-кортов более обширны. Им придется огородить периметр с помощью перегородок, элементов мебели, малых архитектурных форм, ограничительных лент и так далее. На входе на фуд-корт посетителям будут измерять температуру.



Торговые центры должны будут следить за заполняемостью (из расчета 4 кв. м на человека). Если число посетителей достигнет порогового значения, доступ нужно ограничивать. Также будет контролироваться соблюдение социальной дистанции, в том числе при рассадке за столики и при использовании скамеек и других посадочных мест в зонах отдыха.

Операторам фуд-кортов предписано установить прозрачные экраны для кассиров, бактерицидные облучатели и подавать в зал свежий воздух с запретом на рециркуляцию внутри. Заведения также должны использовать одноразовую посуду, обрабатывать контактные поверхности и защитные экраны не реже чем один раз в два часа и дезинфицировать подносы и столики после каждого посетителя. Кроме этого, нужно максимально обеспечить безналичный расчет и разделять потоки посетителей (включая доставку заказа персоналом).

Одним из главных ноу-хау станет установка камер на фуд-кортах с подключением к Ситуационному центру Петербурга. Таким образом, чиновники смогут проводить проверки, не выходя из кабинета. Торговые центры берут обязательство также контролировать выполнение требований своими арендаторами.



Точной даты, когда именно состоится перезапуск фуд-кортов и «островов», названо не было. Но, предположительно, одобрение Роспотребнадзора и губернатора экономический блок ожидает получить в начале следующей недели. Предполагается, что часть пунктов (например, вакцинация и одноразовая посуда) будут прописаны в 121-м постановлении при его корректировке, остальные войдут в обновленные стандарты безопасной деятельности.

Смольный остановил работу фуд-кортов, островных павильонов и детских развлечений в ТЦ с 17 июня. С тех пор предприниматели вели переговоры с чиновниками об их перезапуске.

На прошлой неделе 15 представителей торговых центров и операторов фуд-кортов обратились к губернатору Александру Беглову и главе петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой разрешить работать фуд-кортам и возобновить деятельность островных павильонов. За последний год из-за коронавирусных ограничений они и так более полугода провели в простое. Обращение послужило катализатором для достижения договоренности, отмечают собеседники «Фонтанки». По оценкам комитета по промышленной политике, всего в Петербурге работает 200 операторов фуд-кортов и островных павильонов, в них трудится около 4 тыс. человек.



Предприниматели, участвовавшие в совещании, сочли условия Смольного выполнимыми. Но признали, что вакцинировать 100% даже первой дозой к началу следующей недели будет непросто. Так, ранее участники рынка сообщали, что записи на выездную вакцинацию приходится ждать неделями.

«Сейчас ситуация наладилась», — рассказал «Фонтанке» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. Но возникают трудности организационного характера. Кроме того, проблемой является отсутствие выбора вакцины. На данный момент в «Теремке» привито 25% всех сотрудников (включая производство и офис). К 15 августа компания рассчитывает выполнить обязательство перед Роспотребнадзором и завершить вакцинацию 60%. Но сразу удастся запустить только треть всех точек на фуд-кортах, остальные — в течение двух недель. Работников, которые откажутся вакцинироваться, придется переводить из ТЦ в другие рестораны. На всякий случай компания попросила Смольный отложить проверки соблюдения новых правил хотя бы до 1 августа, так как на первом этапе неизбежны организационные сложности.



Об отсрочке проверок попросили и операторы «островов». У сети Macaronika 30% персонала привито и 50% идут прививаться в ближайшее время, рассказал генеральный директор компании Аркадий Штейн. Но большинство владельцев павильонов не успеют решить проблему к началу следующей недели. С частью персонала из-за нежелания вакцинироваться, возможно, придется расстаться, а для поиска новых сотрудников понадобится время. Владелец «Буона кафе» Дмитрий Якушев также сообщил, что ожидает оттока сотрудников, но будет прикладывать все силы, чтобы прививать новых. Но бизнес рад возобновить работу и на таких условиях — простой довел владельцев «островков», для многих из которых это единственный источник дохода, буквально до отчаяния.

В Смольном пока не видят смысла откладывать проверки. Но перегибов не будет, пообещал Александр Ситов. 100% всего штата вакцинировать не обязательно, главное, чтобы привиты были все, кто трудится в конкретную смену, уточнил он. Сами торговые центры, в которых располагаются пункты вакцинации, готовы прививать работников своих арендаторов вне очереди, подчеркнул совладелец Fort Group Максим Левченко.



Прививочный пункт для персонала в ТЦ «Галерея» за две недели привил 600–700 человек, рассказал его директор Дмитрий Зубков. «Мы проблемы не видим, надеюсь, что и арендаторы не видят», — отметил он. Технические сложности, конечно, могут возникнуть по всем пунктам, которые разработал Смольный. «Но у нас есть возможность работать в новых условиях или не работать. Из этих двух зол мы выбираем меньшее», — подчеркнул топ-менеджер.

На один из спорных моментов обратил внимание Андрей Должиков, исполнительный директор ТРК «Лето». По его словам, для выполнения требований Смольного фуд-корту понадобится около 20 бактерицидных излучателей. Но на большой открытой территории их установка почти бессмысленна. Можно ли сделать этот пункт опциональным, если система вентиляции и так позволяет обеспечить нужное качество проветривания, поинтересовался он.

Если Смольный разрешит работу фуд-кортов с начала следующей недели, открыться сможет большинство точек крупных операторов — при условии, конечно, что получится реализовать механизм релокации персонала, комментирует глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. «На фоне общего дефицита кадров — это очень рискованный шаг. Многие сотрудники привязаны географически к местам работы. Но альтернатива — стоять закрытыми», — подчеркивает он. Вакцинация у рестораторов идет хорошими темпами, потому что бизнес сам в этом заинтересован. «Основная проблема крупных сетевых компаний — невозможность проведения агитационной кампании в индивидуальном формате», — подчеркнул Александр Ружинский.

Ранее комздрав признал проблему с пропускной способностью некоторых пунктов вакцинации и рассказал, как планирует ее решить. В частности, чиновники будут привлекать кадры из частных медицинских организаций, а также обучать заниматься иммунопрофилактикой узких специалистов — в области стоматологии, дерматовенерологии и других. Также ведется работа по привлечению и переподготовке новых специалистов для выездных бригад.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

