Мигрантов ждут на укол. Как будет организована в Петербурге вакцинация иностранных работников

автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Правительство Петербурга начало собирать заявки от работодателей, желающих привить иностранных работников. Информация с призывом формировать списки была опубликована 15 июля на сайте подведомственного комитету по развитию туризма АО «Санкт Петербургское агентство медицинского туризма» и самого ведомства. Заявку, заполненную по форме, принимают до 20 июля на электронную почту агентства.

«На основании собранных данных агентство совместно с комитетом по здравоохранению Санкт Петербурга и СПБ ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» согласуют график вакцинации с прикреплением организаций к пунктам вакцинации по территориальному признаку», — говорится в сообщении.



Власти Петербурга уже направили запрос на поставку 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Этого хватит на то, чтобы вакцинировать примерно половину легальных иностранных работников в Петербурге. По данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание, и еще около 200 тысяч приезжих из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении.

Как рассказала «Фонтанке» директор «Санкт Петербургское агентства медицинского туризма» Наталия Юдина, 200 первых доз, которые запросили власти, рассчитаны из количества иностранцев, которые работают по патентам. Их пригласят непосредственно через работодателей. Но сейчас агентство намерено выяснить потребность остальных предприятий, чтобы заказать следующую партию, а потому и объявило сбор заявок. «Задача — максимально быстро провакцинировать иностранных работников, особенно в сфере услуг. План — за июль-август первую партию в 200 тысяч доз реализовать», — отметила Наталия Юдина.



Напомним, организовать вакцинацию трудовых мигрантов поручил президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. В Москве прививать иностранных работников уже начали. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, платит работодатель. Первые пункты открылись в Миграционном центре Сахарово и на рынке Садовод. Их пропускная способность — по 2000 человек в день.

Когда именно партия «Спутника Лайт» поступит в Петербург, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что это случится в июле. «Ожидаем отгрузку от НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, но срок нам пока не называли», — сказала Наталия Юдина.

Предполагается, что партию закупит одно из принадлежащих городу АО (в комздраве «Фонтанке» не уточнили, какое именно). Далее оно распределит вакцину по прививочным пунктам. Предварительно, для мигрантов будет организовано 5–8 точек. Рассматриваются, в том числе, медицинские центры, в которых иностранные работки проходят медкомиссию при получении и продлении патентов. «К ним мигранты и так прикреплены и у них большая пропускная способность — до 3 тысяч человек в день», — пояснила Наталия Юдина. Для сравнения, в обычных поликлиниках и частных медцентрах пропускная способность от 100 человек в день. Но если какое-то учреждение будет готово делать хотя бы по 500 уколов, то мигрантов направят и в него. Запись пока планируется централизованной — через списки, поданные работодателями.



Сколько будет стоить укол «Спутника Лайт», пока не определено. По информации «Фонтанки», обсуждается два варианта: или по примеру Москвы установить фиксированную стоимость, или отдать право назначать цену тем медицинским организациям, которые будут делать прививки. Но в медицинском блоке больше склоняются к первому варианту. При этом власти Петербурга ориентируются на Москву, где прививка стоит 1300 рублей. В комздраве не ответили на вопрос «Фонтанки» о закупочной стоимости и возможной цене для работодателей.

«Оплата будет поступать медицинским организациям, которые станут пунктами вакцинации. Сейчас идет работа по подготовке нормативно-правовой базы и регламентированию этого процесса. Мы, как подведомственное учреждение комитета по развитию туризма, выступаем координатором», — пояснила Наталия Юдина.

Бизнес давно ждал возможности вакцинации иностранных работников. В частности, представители ресторанов ранее говорили, что без этого рискуют не выполнить взятое обязательство привить 60% персонала. Этот показатель дает право на получение специального QR-кода, который в случае введения дополнительных ограничений может дать льготы его обладателям. Также в Смольном заявляли, что вакцинация 60% коллектива будет условием перезапуска фудкортов.



Оплату прививки работодатели готовы взять на себя. «1300 рублей — вполне нормальная сумма», — комментирует исполнительный директор Американской торговой палаты (также объединяет европейские, японские и корейские компании) Мария Чернобровкина. По ее словам, участники объединения будут самостоятельно подавать заявки в агентство. Но компании скорее заинтересованы в прививках для линейного персонала. Экспаты, которые хотели, уже привились в коммерческих клиниках. «Для гостиниц важны горничные, это, пожалуй, самая многочисленная группа», — комментирует Мария Чернобровкина. Еще одна важная категория — водители такси, которые непосредственно контактируют с клиентами.

Петербургские компании, узнавшие, что на подачу заявок отведено всего пять дней, попросили продлить сроки, а также расширить каналы информирования. «У Центра развития и поддержки предпринимательства (через который бизнес получал QR—коды, дающие право на работу во время пандемии коронавируса. — Прим. ред.) сейчас есть контакты почти всех «живых» предпринимателей. Предлагаю оповестить предпринимателей о начале вакцинации через рассылку ЦРПП. И там же выслать понятный и внятный алгоритм», — предложила омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова



В АО «Санкт Петербургское агентство медицинского туризма» пообещали подумать над предложением. «Срок, скорее всего, продлим. Актуальная информация будет размещена на сайте агентства», — отметила Наталия Юдина.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

