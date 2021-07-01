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Смольный планирует вакцинировать более 400 тысяч трудовых мигрантов и ждёт для них «Спутник Лайт»

Правительство Петербурга прорабатывает схемы для массовой вакцинации трудовых мигрантов. Как сообщил «Фонтанке» 1 июля глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, ведомство и подчиненное ему АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» обсуждает вопрос «с федеральными коллегами».

По данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание, и еще около 200 тысяч приезжих из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении.

С большой долей вероятности прививать их будут вакциной «Спутник Лайт». Ранее РБК сообщал, что ее поставки планируются в июле.

Организовать вакцинацию трудовых мигрантов поручил президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. В Москве прививать иностранных работников уже начали. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, платит работодатель.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

footballer13
Интересно, а они при словах "Смольный планирует" пальцы крестиком-то сами держат?
Когда их вообще подтягивать за все их планы на ответственность-то начнут?
Danik
Может домой отослать из легче?!
Ни черта они не работают! Ларьки - вот их рабочее место. Теперь еще и город будет их вакцинировать.
А как же свои горожане?
Nazariuss
Лайт предназначен преимущественно для переболевших ковидом
и в рамках возрастных от 18 до 60. Однокомпонентно и выработкой иммунитета от 12 до 24 дней . Вчера и сегодня массу клиник облазил
в поисках Лайта, как раз мне и рекомендованной. Почему гражданин РФ не может спокойно привиться Лайтом, и днем с огнем не находит его нив одной из массыклиник, и даже Минздрав города не в курсе,
а для мигрантов их даже закупили. А где искать россиянину этот неуловимый Спутник Лайт, если сроки вакцинации по работе
реально поджимают......
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