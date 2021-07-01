Смольный планирует вакцинировать более 400 тысяч трудовых мигрантов и ждёт для них «Спутник Лайт»

По данным комитета по труду, в Петербурге около 200 тысяч трудовых мигрантов с патентами, видом на жительство, разрешением на временное проживание, и еще около 200 тысяч приезжих из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении.

Правительство Петербурга прорабатывает схемы для массовой вакцинации трудовых мигрантов. Как сообщил «Фонтанке» 1 июля глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, ведомство и подчиненное ему АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» обсуждает вопрос «с федеральными коллегами».

С большой долей вероятности прививать их будут вакциной «Спутник Лайт». Ранее РБК сообщал, что ее поставки планируются в июле.



Организовать вакцинацию трудовых мигрантов поручил президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. В Москве прививать иностранных работников уже начали. Доза «Спутника Лайт» обходится в 1300 рублей, платит работодатель.

