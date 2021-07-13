Власти Петербурга обсуждают перезапуск фуд-кортов. Обязательным условием будет вакцинация 60% персонала

12 июля 15 представителей торговых центров и операторов фуд-кортов обратились к губернатору Александру Беглову и главе петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой разрешить работать фуд-кортам с заполняемостью от 30 до 50 % мест и разрешить им работать навынос, а также возобновить деятельность островных павильонов.



По словам Александра Ситова, диалог с представителям ТЦ и общепита идет с момента принятия решения об ограничениях. Сейчас обсуждаются конкретные технические моменты. «Фуд-корты — это не только зал, но и общие технические зоны, существует целый ряд отличий фуд-кортов от ресторанов», — напомнил он.

