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Власти Петербурга обсуждают перезапуск фуд-кортов. Обязательным условием будет вакцинация 60% персонала

Более 100 петербургских предприятий вакцинировали 60% персонала и подали заявку на QR-код

Правительство Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором и бизнесом возможность перезапуска фуд-кортов, которые закрыло месяц назад из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщил первый замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

12 июля 15 представителей торговых центров и операторов фуд-кортов обратились к губернатору Александру Беглову и главе петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой разрешить работать фуд-кортам с заполняемостью от 30 до 50 % мест и разрешить им работать навынос, а также возобновить деятельность островных павильонов.

По словам Александра Ситова, диалог с представителям ТЦ и общепита идет с момента принятия решения об ограничениях. Сейчас обсуждаются конкретные технические моменты. «Фуд-корты — это не только зал, но и общие технические зоны, существует целый ряд отличий фуд-кортов от ресторанов», — напомнил он.

Обязательным условием перезапуска будет вакцинация 60 % персонала. «Скорее всего, мы будем рассматривать это как обязательный пункт, но будут и другие», — отметил чиновник, однако подробностей не сообщил. «Как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы начнем или пилотные проекты, или частичное снятие ограничений при выполнении ряда условий», — сказал он.

Ранее Смольный объявил о запуске специального QR-кода, который могут получить предприятия, вакцинировавшие 60 % коллектива. По словам Александра Ситова, подано более 100 заявок, сейчас они проходят верификацию. Но среди них не только представители общепита.

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Комментарии (10)

265884280
Привитые также могут болеть и быть носителями вируса. ГДЕ ЛОГИКА?
А еще по закону вакцинация добровольная, как и участие в эксперименте. Коим и является прибивка всё еще проходящей испытания (до конца 2022 года) вакциной.
Бедные работники общепита((
igoruha
жаль сотрудников этих забегаловок. пусть тогда и пускают в них только привитых. так будет честнее
262126571
Негодяи. Народ мрет вовсю, а они фудкорты собрались открывать...
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