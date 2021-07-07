Петербургским предприятиям, которые вакцинировали 60% персонала, дадут специальный QR-код. Он даст льготы в случае ограничений

Предприятия Петербурга, подтвердившие вакцинацию не менее 60% сотрудников компании, теперь могут получить специальный иммунный статус «Вакцинирован». Об этом 7 июля сообщил комитет по промышленной политике Петербурга.



Как говорится в сообщении, пока он будет инструментом поощрения и поможет гражданам находить безопасное место. «Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных мер в Санкт-Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших статус», — заявили в комитете.

Чтобы попасть в «белый список», необходимо заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. По итогам модерации, если доля вакцинированных работников организации составит 60% и более, организации будет присваиваться иммунный статус «Вакцинирован», подтверждающий наличие коллективного иммунитета с размещением указанной информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду. При этом процент сотрудников предприятия, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.