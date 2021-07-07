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Петербургским предприятиям, которые вакцинировали 60% персонала, дадут специальный QR-код. Он даст льготы в случае ограничений

Компании с 60 процентами привившихся сотрудников в Петербурге получат QR-код

Предприятия Петербурга, подтвердившие вакцинацию не менее 60% сотрудников компании, теперь могут получить специальный иммунный статус «Вакцинирован». Об этом 7 июля сообщил комитет по промышленной политике Петербурга.

Как говорится в сообщении, пока он будет инструментом поощрения и поможет гражданам находить безопасное место. «Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных мер в Санкт-Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших статус», — заявили в комитете.

Чтобы попасть в «белый список», необходимо заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. По итогам модерации, если доля вакцинированных работников организации составит 60% и более, организации будет присваиваться иммунный статус «Вакцинирован», подтверждающий наличие коллективного иммунитета с размещением указанной информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду. При этом процент сотрудников предприятия, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте КППИТ в разделе «Функционирование организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения Covid-19».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что петербургский бизнес пообещал Роспотребнадзору добровольно вакцинировать 60% сотрудников к середине августа. Но пока желание сделать прививку натолкнулось на недостаточные мощности горздрава.

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Комментарии (4)

Хорошъ
"и поможет гражданам находить безопасное место" -- зачем вакцинированным гражданам находить безопасное место? Или я ничего не понял?
Piter Russo
В случае каких ограничений?
Допустим почти сотрудников аквапарка вакцинировали.. и им разрешат работать?
Spora
А те предприятия, где вакцинированных меньше - закрыть.
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