«Где же вы раньше были?» Спрос на вакцинацию в Петербурге уперся в мощность системы здравоохранения

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Сотрудники ресторанов и сферы услуг готовы прививаться от коронавируса «стройными рядами». Сработали уговоры и страшилка «хотите как Москве?». Но спрос на выездную коллективную вакцинацию существенно превысил предложение, рассказали «Фонтанке» несколько участников рынка. В Смольном успокаивают: «Уколем всех».

Ранее на встрече с бизнесом Смольный и Роспотребнадзор сообщили, что готовы направить выездные бригады на все предприятия, которые наберут по 25–30 желающих сделать укол. Предполагалось, что это ускорит темпы вакцинации и позволит бизнесу в сфере общепита, услуг и торговли выполнить ранее взятое на себя обязательство — привить к середине августа 60% персонала.



В сети «Теремок» сообщили, что, по ситуации на прошлую неделю, удалось привить 20% работников. Готовых сделать укол гораздо больше, но процесс идет не так быстро, как хотелось бы. «У нас три своих центра вакцинации — на севере, на юге и в центре. На юге и в центре все более-менее быстро, срок ожидания бригады составляет неделю. А вот на севере нужно ждать от двух недель. Сейчас подавали заявку и узнали, что раньше 23 июля ничего нет. Нам объясняют это тем, что на севере много производственных предприятий и больше заявок на группы», — отметили в пресс-службе. Впрочем, это все равно быстрее, чем прививаться самостоятельно. «При частном обращении, по нашей информации, очереди уже на конец августа», — прокомментировали в «Теремке».

Суточное число прививок в Петербурге превысило 20 тысяч. Вакцины, во всяком случае «Спутника V», в городе достаточно. Некоторые пункты вакцинации делают по 2–3 выезда на предприятия в день, но число накопленных заявок иногда превышает два десятка, сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, который собирает запросы от бизнеса на коллективную вакцинацию. Сколько всего выездных бригад работает в городе и сколько они успели обслужить, в ведомстве на момент публикации не уточнили.



По словам предпринимателей, в частных беседах врачи ссылаются на нехватку персонала и автомобилей, чтобы организовать выезд. Один из представителей ресторанного бизнеса рассказал, что договорился о приезде бригады на предприятие на прошлую неделю, но врачи визит неожиданно отменили. Без прививки остались несколько десятков человек. Некоторым предприятиям, чтобы договориться о приезде бригады, приходится самим организовывать транспортировку врачей. «Коллективная вакцинация проходит тяжело. Люди пошли, а система не справляется», — говорит собеседник издания. Также есть проблемы с доступностью вакцин — альтернативы «Спутнику V» в городе практически не осталось.

На старте коллективной вакцинации бригаду можно было вызвать на следующий день, теперь срок ожидания составляет не меньше недели, говорит глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. По его словам, участники объединения в среднем уже достигли планки 50% привитых сотрудников. Еще 40% готовы «стройными рядами» приобретать искусственный иммунитет от коронавируса. «Теперь вопрос не в желании сотрудников, а в возможности системы здравоохранения выдерживать нагрузку», — отмечает он.



Ажиотажу предшествовала разъяснительная работа и «маленькая военная хитрость». «Мы просили обратить внимание на постановление об обязательной вакцинации в Москве и намекнули, что никто не дает гарантии, что такие постановления не будут приняты в Петербурге», — комментирует Максим Жуков. Но в ситуации виноват не горздрав, а сами люди, которые тянули до последнего. «Им предлагали вакцинироваться с февраля. Хочется спросить: где же вы были раньше?» — отмечает он.

Петербургские рестораторы выполняют взятые на себя обязательства по популяризации вакцинирования среди персонала, прокомментировал глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Пока подсчет по доле привитых сотрудников среди участников ассоциации не проводился. «Но тренд переломился — многие хотят вакцинироваться», — отметил он. Но теперь самое важное, чтобы не подвела государственная система. «Надо, чтобы было достаточно вакцин и чтобы у наших сотрудников был выбор между разными сертифицированными в стране препаратами. И самое главное, чтобы работала система выездной вакцинации, потому что многие сотрудники не могут преодолеть проблему «последней мили» — дойти до центра вакцинации или поликлиники», — отметил он.



Еще один больной вопрос — вакцинация мигрантов. Ранее в Смольном сообщали, что «прорабатывают» вопрос вакцинации приезжих работников. Вероятно, они смогут уколоться «Спутником лайт». Платить будет работодатель, но, когда придет партия препарата, пока неясно.

В ресторанах Bekitzer family около 20% сотрудников имеют естественный иммунитет, еще 40–45% успели завершить вакцинацию или сделать первую прививку. Но зачтет ли Роспотребнадзор переболевших в составе 60%, пока тоже непонятно. Между тем граждане других стран составляют около 12% всех сотрудников — в основном это работники кухни. «Очень остро стоит вопрос вакцинации мигрантов», — отмечает совладелец заведений Павел Штейнлухт. «Там дисциплина железобетонная. Сами подходят к управляющим и говорят, что "готовы платить личные деньги, только скажите, где можем вакцинироваться"», — рассказывает Максим Жуков.

В Смольном призывают бизнес не паниковать. «Всех обслужим, число врачей увеличили, бригады тоже усилили, за несколько дней ко всем выедем», — прокомментировал глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов. Он напомнил, что на данный момент для бизнеса вакцинация носит добровольный характер. «Но прививаться нужно обязательно, иначе велики риски ограничений», — сказал он.



Тех, кто смог достичь планки в 60% вакцинированных работников, а значит, в теории, имеет шанс продолжить работу в случае введения московского сценария, единицы. К примеру, ранее о близости к показателю сообщала группа Ginza. Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine, рассказал, что доля вакцинированных сотрудников в его заведениях уже достигла 80%. В Bakunin Group, по словам совладельца Александра Романенко, привито 25% персонала, но у 50% обнаружился естественный иммунитет после проверки на антитела.

Предприниматели уверены, что ужесточение коронавирусных мер не за горами. «Все ждут, что после окончания чемпионата Европы введут QR-коды и ограничения», — прокомментировал совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев. Сейчас предприниматель тестирует сотрудников на антитела и рассчитывает вакцинировать максимальное количество работников из тех, кому можно делать прививку. «Многие болели во вторую волну в ноябре — декабре, но определять, надо ли с таким количеством антител прививаться, будут врачи», — подчеркнул он.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

