Локдаун как дамоклов меч. Смольный и Роспотребнадзор уговаривают бизнес прививать сотрудников

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова провела серию встреч с представителями сферы услуг и торговли. На них звучали жесткие оценки ситуации с заболеваемостью и призыв объединяться в борьбе за коллективный иммунитет. Бизнес просил помощи с выездной вакцинацией и большей открытости медицинских данных. Предпринимателей попросили не гнаться за деньгами и воздержаться от поддельных справок. Как стало известно «Фонтанке», консультации с бизнесом идут с прошлой пятницы. Наталия Башкетова уже успела встретиться с рестораторами, ретейлерами, автодилерами, отельерами, а также с управляющими ТЦ, салонов красоты и фитнес-центров. В совещаниях также принимает участие глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов, эпидемиолог Роспотребнадзора Ирина Катаева, а также представители комитета по туризму.



Планов по введению ковидных паспортов и QR-кодов предпринимателям не сообщали, но тема возможных ограничений нависала над участниками собрания как дамоклов меч: не хотите локдауна — вакцинируйте персонал.

«В рамках встреч Наталия Семеновна [Башкетова] просила, чтобы предприниматели задавали вопросы, делились чаяниями и сложностями с вакцинацией. На сегодняшний день идет риторика, что, привив максимальное количество сотрудников, мы можем не допустить введения ограничений», — пояснил «Фонтанке» председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Текущую ситуацию с заболеваемостью Наталья Башкетова охарактеризовала как «очень тяжелую», рассказали предприниматели. Система здравоохранения, по ее словам, работает на пределе возможности. Виновата безответственность населения: больные не изолируются и не обращаются вовремя к врачу, в итоге требуется госпитализация. И первичное звено здравоохранения недорабатывает, признают в санитарном ведомстве.

При этом введение жестких ограничений, по всей видимости, пока в повестке не значится.



«Ситуация, по мнению Роспотребнадзора, под контролем, но эту и следующую неделю будут смотреть, как справляется медицина», — сообщил один из председателей фитнес-индустрии.

«Нам дали понять, что локдауна властям совсем не хочется и они сделают все, чтоб его не вводить», — рассказывает омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. По ее словам, тревогу в Роспотребнадзоре вызывает и следующая, осенняя волна, на которую традиционно может наложиться подъем заболеваемости другими ОРВИ.

Бизнес призвали в союзники по организации прививочной кампании, отметила Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. По ее словам, Смольный готов организовать выездную вакцинацию для всех предприятий, которые наберут по 25–30 желающих сделать укол.

«Мы опросили сотрудников и сделали вывод, что хорошую динамику смогут обеспечить именно выездные бригады. Комитет по промышленной политике и Роспотребнадзор заверили, что готовы помогать в ручном режиме. Сейчас мы составляем списки и план-график», — отметила она. Данных о том, у какого процента сотрудников розничных сетей уже есть иммунитет, еще нет — статистика формируется.



Ранее выездная вакцинация была доступна для промышленных предприятий. Замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев оценил уровень коллективного иммунитета в 49%.

Целевых показателей добровольной вакцинации на встрече с ретейлом не звучало, но, вероятно, они будут отражены в итоговом тексте меморандума, предполагает Ольга Волкова. О подготовке такого документа сообщалось после встречи с рестораторами, которые заявили о готовности добровольно привить 60% сотрудников. По словам Дмитрия Панова, документ готов и находится на согласовании в Роспотребнадзоре.

Отелям и салонам красоты назвали ту же планку — 60%, а вот на встрече с представителями фитнес-индустрии глава санитарного ведомства сообщила, что более желательным было бы 80% носителей антител в коллективе. Впрочем, в эту цифру включат также тех, кто приобрел иммунитет естественным путем.

Точных рекомендаций, при каком уровне антител имеет смысл делать прививку, Наталья Башкетова не дала. Но предостерегла от подделки справок: если их обладатели попадут в больницы, испортят статистику. Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сообщала, что всего с начала вакцинации в Петербурге коронавирусом заразились 2 594 человека, получивших прививку, или 0,3% от всех, кто прошел вакцинацию.

Бизнес попросил публиковать более подробные исследования по вакцинированным среди заболевших. В санитарном ведомстве пообещали подумать над предложением. Но прививаться посоветовали «Спутником», поскольку поставки «Ковивака» предсказать невозможно — партии распределяет Минздрав.

Также бизнесу пригрозили, что будут проверять более активно и более жестко наказывать за отсутствие запаса СИЗ, разметки, дезинфекторов и журналов термометрии, а также муляжи вместо градусников. Дали и совет не гнаться за деньгами и давать отгул сотрудникам, которые чувствуют недомогание, иначе в течение недели сляжет весь коллектив, рассказывает Лялья Садыкова.

Вопрос о компенсациях в случае, если ограничений не удастся избежать, не поднимался. «Но и так понятно, что денег нет», — резюмировал один из участников совещания. Ранее на отсутствие средств для возмещения потерь намекали и в Смольном. «Когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства, чтобы за эти меры заплатить», — говорил замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

