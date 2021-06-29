Принцип «не навреди». Смольный рассказал, как оценивает московский опыт ковид-фри зон

Правительство Петербурга анализирует, какой эффект даст московский опыт ковид-фри зон. Об этом заявил 29 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.
«Когда ты вводишь какие-то ограничительные меры, ты должен понимать, что у тебя есть средства, чтобы за эти меры заплатить. Любое ограничение — это потеря денег бизнесом. Поэтому очень внимательно нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Здесь нужен тонкий баланс, чтобы не навредить», — сообщил он.
Как писала «Фонтанка», власти Петербурга не скрывают, что рассматривают «все варианты», в том числе внедрение ковид-паспортов для бизнеса, по примеру Ленобласти, и ковид-фри зон — по примеру Москвы. Когда именно ждать новых мер, в Смольном не сообщают, но отмечают, что отставание от столицы по эпидемиологической ситуации обычно составляет одну-две недели. Таким образом, решение с большой долей вероятности будет принято после последнего матча Евро-2020, который в Северной столице пройдет 2 июля.