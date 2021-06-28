«Возможны любые решения». Какие ограничения могут ввести в Петербурге после окончания Евро-2020

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







О том, что решение о введении новых коронавирусных ограничений в Петербурге будет приниматься с учётом темпов вакцинации и развития эпидемиологической ситуации, заявил в конце минувшей недели глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Темпы вакцинации пока радуют чиновников. По данным комздрава, в субботу количество привитых чуть не перебило пятничный рекорд, когда за сутки было сделано почти 20 тысяч уколов. Это близко к целевым параметрам, которые установили Роспотребнадзор и Смольный.



А вот коронавирусная статистика в Петербурге продолжает ухудшаться. Так, за минувшие сутки в городе официально зафиксировали 1 335 новых случаев. Днем ранее их было 1 298. Показатели госпитализации по-прежнему не раскрываются. По словам собеседников «Фонтанки», близких к медицинскому блоку, ежедневное число госпитализаций превысило отметку в 1 000 человек в день, но темпы прироста по сравнению с предыдущей неделей замедлились.

Власти Петербурга не скрывают, что рассматривают «все варианты», в том числе внедрение ковид-паспортов для бизнеса, по примеру Ленобласти, и ковид-фри зон — по примеру Москвы. Когда именно ждать новых мер, в Смольном не сообщают, но отмечают, что отставание от столицы по эпидемиологической ситуации обычно составляет одну-две недели. Таким образом, решение, с большой долей вероятности, будет принято после последнего матча Евро-2020, который в Северной столице пройдет 2 июля.

«Фонтанка» публикует ограничения, которые ввели Москва и другие регионы и которые, в теории, могли бы взять на вооружение власти Петербурга.



Москва

— Введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Сделать прививку обязаны не менее 60% работников сфер услуг, транспорта, торговли, общепита, образования и других.

— Работодатели с 28 июня должны перевести на дистанционный режим 30% невакцинированных сотрудников.

— Посещать кафе и рестораны с 28 июня можно только при предъявлении специального QR-кода. Его могут получить те, кто завершил полный курс вакцинации от коронавируса, в течение полугода до момента визита в кафе перенес COVID-19 (факт заболевания должен быть зафиксирован медиками) либо не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.

— С 12 июля те же правила будут действовать для посещения летних кафе.

— Плановую помощь в больницах оказывают только вакцинированным. Требование не касается экстренной госпитализации и случаев, когда прививка пациенту противопоказана.

— Для посетителей закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты и объекты городской инфраструктуры в парках — детские и спортивные площадки, беседки и другие объекты, с которыми могут контактировать люди. Скамейками пользоваться все-таки разрешили.



Московская область

— Введена системы QR-кодов (завершение вакцинации или подтверждение перенесенного заболевания). Код требуется для доступа на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также в заведения общепита — как за столики внутри, так и на летние веранды. Такие же правила действуют для зоопарков, аттракционов и детских игровых комнат.

— В гостиницы пускают только привитых от коронавируса, переболевших COVID-19, а также людей с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение — если человек приезжает на срок меньше, чем трое суток.

— С 15 июля заказы на перевозку пассажиров смогут принимать только водители такси с QR-кодами.

— Непривитым чиновникам запрещено входить в здание областного правительства. Это касается и тех, кто переболел больше полугода назад.

Ленинградская область

— С 1 июля все чиновники областной администрации, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19 или не предоставят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации, отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии.



С 1 сентября 2021 года в Ленобласти будет запрещена работа предприятий общественного питания, салонов красоты и косметических салонов, парикмахерских, детских развлекательных центров и игровых комнат, учреждений дополнительного образования, музеев, а также спортивных клубов, в которых привьется от коронавируса менее 80% персонала.

— Массовые мероприятия в регионе будут разрешены только при условии, что их участники сделают прививку или продемонстрируют отрицательный тест на коронавирус.

Псковская область



— С 27 июня без справки о вакцинации или наличии антител либо отрицательного ПЦР-теста нельзя заселиться в гостиницу, санаторий и дом отдыха.

— Выехать в командировку за пределы области можно только на этих же условиях.

— Массовые мероприятия численностью более 30 человек можно проводить, только если у каждого участника есть один из трех указанных выше документов (исключение — религиозные мероприятия, концерты, спектакли и кинопоказы).

Башкирия

— Без справки о вакцинации (или отрицательном ПЦР-тесте) с 22 июня нельзя посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и массовые спортивные мероприятия в помещении.



— С 5 июля 2021 года посетить заведения общепита, салоны красоты, бани, фитнес-клубы, бассейны, санаторно-курортные организации, а также заселиться в студенческие общежития можно только при наличии сертификата о вакцинации (в том числе первым компонентом), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР. Нижегородская область



— С 18 июня со справками о вакцинации можно посещать кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия, а также мероприятия на открытом воздухе. Также жители могут предоставить отрицательный тест на COVID-19 или справку о наличии антител.

— Жители региона не могут пожениться без справки о вакцинации против коронавируса, отрицательного теста на COVID-19 или результата теста на наличие антител.

Карелия

— Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, с численностью 30 человек и более. Исключение — мероприятия на открытом воздухе, а также те, все участники которых имеют справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации.



— Людям, приезжающим из других регионов в командировку, необходимо иметь при себе отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за 2 дня до приезда.

— В столовых, кафе, барах, ресторанах допускается посадка не более 5 человек за один стол.

— С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации.

Краснодарский край

— С 1 июля от всех заселяющихся в гостиницы, отели, санатории и детские лагеря региона будут требовать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

— С 1 августа будут пускать только с сертификатом о вакцинации (но требование не касается людей с противопоказаниями к прививке от коронавируса).

Бурятия

— С 27 июня в регионе объявлен локдаун. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, СМИ и жизнеобеспечивающие службы.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»