Собянин возвращает удалёнку в Москве. Работать по домам пойдут антипрививочники

В Москве работодатели должны перевести на дистанционный режим 30% невакцинировавшихся сотрудников. Соответствующий указ подписал 25 июня мэр столицы Сергей Собянин.
Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Также на дистанционку переводятся все сотрудники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.
«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.
Дистанционка возобновляется с 28 июня. За несоблюдение правила о 30% работодателям грозит административная ответственность. Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
За последние сутки в Москве выявили 7 916 случаев коронавируса, зафиксированы рекордные 98 летальных исходов.