Собянин возвращает удалёнку в Москве. Работать по домам пойдут антипрививочники

В Москве работодатели должны перевести на дистанционный режим 30% невакцинировавшихся сотрудников. Соответствующий указ подписал 25 июня мэр столицы Сергей Собянин.



Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Также на дистанционку переводятся все сотрудники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.



«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

