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Собянин возвращает удалёнку в Москве. Работать по домам пойдут антипрививочники

Сотрудников без прививок от коронавируса переведут на удалёнку в Москве

В Москве работодатели должны перевести на дистанционный режим 30% невакцинировавшихся сотрудников. Соответствующий указ подписал 25 июня мэр столицы Сергей Собянин.

Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Также на дистанционку переводятся все сотрудники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

Дистанционка возобновляется с 28 июня. За несоблюдение правила о 30% работодателям грозит административная ответственность. Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

За последние сутки в Москве выявили 7 916 случаев коронавируса, зафиксированы рекордные 98 летальных исходов.

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Комментарии (10)

hedgehog_
пажжите. примерно вчера требовали отсратнить и уволить. а сегодня уже удаленка? это только мне кажется, что выгоднее быть необколотым?
***_555
Как заметно влияние пропаганды. Раньше антипрививочниками называли фриков, которые орали про чипизацию и 5G. Теперь к ним приравняли 90% населения РФ.
Gorki
Нам это не грозит, у нас в городе праздники и гулянья.
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