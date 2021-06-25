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В России опять более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки. Количество умерших превысило 600 человек

В России за сутки умерли от коронавируса более 600 человек

За последние сутки в России выявили 20 393 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По стране продолжается рост: накануне было зафиксировано 20 182 заболевших. Аналогичная ситуация и в Петербурге: 1 194 случая за 24 часа против 1 143 вчера. Летальная статистика также растет: за сутки умер 601 человек (568 накануне), из них 98 в Северной столице (99 вчера).

Петербург и Москва сравнялись по показателю смертности за 24 часа: по 98 летальных исходов в обеих столицах. Для Москвы это максимум с начала пандемии, в Петербурге рекорд был установлен вчера.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 7 916 случаями, на втором Подмосковье (2 436), Петербург на третьем. За весь период пандемии в стране выявили 5 млн 409 тыс. 88 случаев коронавируса, умерли 132 064 человека.

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Комментарии (4)

gencon
Кремлёвские жулики обнулил и свою ответсивенность перед гражданами, : скончался от ковида, не было прививки - сам виноват. Скончался привитым? - Есть погрешность....и так далее. У мешенника на любой вопрос - ответ готов.
265885417
Не может быть этого. Рост во время волны по экспоненте, а не на 20 человек в день. Видимо, все ограничивается возможностями тестирования
Norge
Ну не может быть коллективного иммунитета против гриппа - скорость и вид мутации не позволяют. Любой эпидемиолог скажет, что это самый непредсказуемый вирус. Почему эыфективную терапию за год не придумали, а гоняемся за ускользающей тенью?
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