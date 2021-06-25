В России опять более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки. Количество умерших превысило 600 человек

По стране продолжается рост: накануне было зафиксировано 20 182 заболевших. Аналогичная ситуация и в Петербурге: 1 194 случая за 24 часа против 1 143 вчера. Летальная статистика также растет: за сутки умер 601 человек (568 накануне), из них 98 в Северной столице (99 вчера).



Петербург и Москва сравнялись по показателю смертности за 24 часа: по 98 летальных исходов в обеих столицах. Для Москвы это максимум с начала пандемии, в Петербурге рекорд был установлен вчера.



На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва с 7 916 случаями, на втором Подмосковье (2 436), Петербург на третьем. За весь период пандемии в стране выявили 5 млн 409 тыс. 88 случаев коронавируса, умерли 132 064 человека.

